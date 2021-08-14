Сегодня православные верующие отмечают несколько важных дат.

В этот день начинается Успенский пост. Длится он всего две недели, но считается таким же строгим, как и Великий. Согласно преданию, Пресвятая Дева, готовясь к вечной жизни, много постилась и молилась, чтобы очистить душу и тело. Мы, смертные, должны прибегать к посту, чтобы стать ближе к Матери Иисуса.

Ранее мы делились меню на Успенский пост и рассказывали, что можно приготовить диетического.

Сегодня верующие также празднуют Медовый Спас - день, когда замаливаются "бабьи" грехи. Считается, что именно на Первый спас женщинам прощаются всех их греховные деяния. Подробно о том, как отмечают Медовый Спас мы также рассказывали ранее.

Какой сегодня церковный праздник - происхождения честных древ Животворящего Креста

В 1164 году князю Андрею Боголюбскому и греческому царю Мануилу нужно было выступать на брань. Боголюбский взял с собой в поход крест и икону Богородицы. Их перед войском несли священники, совершая молебны и окропляя водой воинов. Иисус помог Боголюбскому победить врагов. По возвращении князь увидел, как луч света освещает войско.

Он рассказал об этом царю Мануилу, тот также одержал победу над врагами. Решил, что это всё случилось благодаря Господу и установил праздник происхождения честных древ Животворящего Креста.

Праздник 14 августа - Макавеев

Читайте такжеПоздравления с Маковеем: картинки и стихи к Медовому СпасуМученика Макавеи: Аким, Антонин, Гурий, Елеазар, Евсевон, Алим, Маркелл, мать их Соломония и учитель Елеазар пострадали незадолго до Рождества Христова. Цари Сирии заставляли отречься от иудейства и принять греческий - языческий - закон. Мучеников также принудили это сделать, но они отказались. Старец - учитель Елеазар - сказал, что он скорее умрет, чем отречется от Господа. Не захотел даже сделать вид, что он ест жертвенное мясо. За это его и казнили.

Сынов и Соломонию также долго мучили, но они не предали своей веры. Их долго истязали пытками, а затем некоторых убили мечом, а некоторых сожгли. Умирая, каждый из них надеялся на воскресенье и вечную жизнь.

Приметы 14 августа

цветение одуванчиков - к теплой осени;

розы отцвели - к ранним холодам;

погода 14 августа такая же, как будет 28 августа;

ветренная погода - к холодной и снежной зиме.

Что нельзя сегодня делать

В этот день запрещается убирать дома, рукодельничать и громко общаться. Нельзя также ругаться и сквернословить, наоборот, нужно желать всем добра.

Что можно делать 14 августа

Православные верующие сегодня ходят в церковь, чтобы освятить воду, цветы и мак. В народе девушки ходили в лес за растениями, играли и пели песни. Из собранных цветов вязали букеты и добавляли к ним красную ленту - такой оберег гарантировал здоровье и благополучие в семье.

Вас также может заинтересовать:

Автор: Кристина Кащавцева