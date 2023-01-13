Народный праздник 13 января известен под названиями Васильев вечер, Щедрый вечер, День святой Мелании.

Христиане отмечают церковный праздник 13 января в честь святой Мелании Младшей. До смены календаря в эту дату было 31 декабря - последний день в году.

Наши предки называли эту дату Щедрый вечер или День Маланки. На Маланку украинцы читали щедривки, самой известной из которых является "Щедрик, щедрик, щедривочка". С такими песнями обходили соседние дома и просили угощения. В этот праздник молодежь наряжалась в Маланку и ходила по селу, веселилась и танцевала. Новый год встречали с плясками и ярмарками.

День Маланки отмечали всю ночь, пока не наступит Новый год 1 января. После смены календаря Щедрый вечер стал отмечаться на 13 дней позже - 13 января, а дату 14 января теперь называют Старый Новый год.

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Хозяйки на Щедрый вечер готовили много блюд. Поскольку поста в этот день нет, можно готовить разные мясные блюда, домашнюю колбасу, кровянку и щедрую кутью со сливочным маслом и молоком. Пекли много пирожков с мясом, которыми угощали гостей. Также на Щедрый вечер варили полный казанок каши и заправляли её маслом.

На Щедрый вечер были популярны гадания на Старый Новый год. Гадали в основном молодые девушки, чтобы узнать свою судьбу и суженых. Также в этот день проводят ритуал для хорошего урожая: в полночь стряхивают иней с деревьев.

Что нельзя делать 13 января

В эту дату не стоит начинать новых дел, иначе они закончатся провалом.

Нельзя давать деньги в долг деньги даже близким людям, иначе будете сами ходить в долгах.

Пересчитывать мелочь в этот день - к слезам.

В эту дату стоит беречь здоровье. Болеть на Старый Новый год очень нежелательно, иначе потом будете долго выздоравливать.

Приметы погоды 13 января

Ясная и звездная ночь 13 января - хорошая примета, которая предвещает улучшение погоды. Оттепель в этот день предвещает раннюю, но холодную весну. Южный ветер дует - к благополучному и урожайному году, северный - к частым снегопадам и дождям. Деревья обледенели - к хорошему урожаю фруктов и орехов. Если снег идет целый день, то весь январь будет дождливым.

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