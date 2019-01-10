Старый Новый год: лучшие щедривки для взрослых и детей

По украинским традициям, в канун Старого Нового года, вечером 13 января, принято ходить щедровать.

По давней украинской традиции 13 января, накануне Старого Нового года, принято щедровать. Щедровальники ходят по домам родственников, соседей и знакомых и поют песни, желая богатства и благополучия хозяину.

УНИАН собрал самые известные украинские щедривки для взрослых и детей.

Щедрик

Щедрик – самая популярная украинская щедровка, известная всему миру в музыкальной обработке Николая Леонтовича. Имеет англоязычную версию под названием Carol of the Bells. Эта украинская народная песня стала саундреком к многим голливудским фильмам, в том числе «Один дома», «Гарри Поттер», «Крепкий орешек».

Текст песни Щедрик

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

- Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

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Ой, сивая зозуленька (Щедрий вечір, добрий вечір)

Ой сивая, тая зозуленька,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в тім саду три тереми.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в першому – ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в другому – красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

А в третьому – дрібні зірки.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Ясен місяць – пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Красне сонце – жона його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

Дрібні зірки – то їх дітки.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров'я!

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Щедрівочка щедрувала

Щедрівочка щедрувала,

До віконця припадала.

Що ти тітко напекла,

Неси нам до вікна,

Чи вареник, чи пиріг

Неси нам за поріг.

Щедрик, ведрик, дайте вареник,

З грушами пироги,

Здоровенькі були.

Щедрівочка, щедрівочка

Добра з медом горілочка

А без меду не така

Дайте нам п’ятака

А п’ятак не такий, дайте руб золотий.

Щедрик, ведрик, дайте вареник

З грушами пироги

Здоровенькі були.

Ми щедрівки заспівали,

За щедрівки ленти дали.

Ленти в коси заплетем, і в таночок підем.

Ленти в коси заплетем, і в таночок підем.

Щедрик, ведрик, дайте вареник

З грушами пироги

Здоровенькі були.

Видео Андрей Блага

Щедривки на Старый новый год

З Новим вас, люди, роком,

З новим вас, люди, щастям!

Сієм, сієм, сієм, засіваєм –

Повнися, земле, врожаєм!

Нехай вам уродить жито,

Щоб було краще жити!

Сієм, сієм, сієм, засіваєм –

Повнися, земле, врожаєм!

Нехай золота пшениця

Колосом колоситься!

Сієм, сієм, сієм, засіваєм –

Повнися, земле, врожаєм!

Видео Somewhat Obscure Songs

Сієм, сієм, посіваєм, з Новим роком вас вітаєм,

Сійся, родися, жито і пшениця,

Радість у полечках хай заколоситься!

З Новим роком, з новим щастям!

Сієм, сієм, посіваєм, з Новим роком вас вітаєм,

Діти хай зростають наче соколята,

Батькові й матері веселії свята!

З Новим роком, з новим щастям!

Сієм, сієм, посіваєм, з Новим роком вас вітаєм,

Накривайте столи цвітом-килимами,

Чашу, повну щастя, піднімайте з нами!

З Новим роком, з новим щастям!

Сієм, сієм, посіваєм, з Новим роком вас вітаєм,

Славою лине пісня солов’їна,

Хай розквітає наша Україна!

З Новим роком, з новим щастям!

Видео Somewhat Obscure Songs

Щедривки для детей

Поскольку малышам часто трудно запомнить много текста, им лучше выучить короткие щедривки для детей.

Щедрик-ведрик,

Дайте вареник,

Грудочку кашки,

Кільце ковбаски,

І чимало, дайте сало,

Коли донесу, дайте ковбасу.

Давайте хутко,

Побіжу прудко,

Коротка свитка

— Замерзла литка.

***

Прилетів соколик

Та й сів на віконце,

Щедрий вечір,

Добрий вечір.

Дивиться в світлицю

На чисту водицю,

Щедрий вечір,

Добрий вечір.

А я не вмивалась

Три дні не чесалась

Щедрий вечір,

Добрий вечір.

А Богдан гарненький

Чистий чепурненький

Щедрий вечір,

Добрий вечір.

***

Ой, господар, господарочку,

Пусти в хату Меланочку,

Меланочка чисто ходить,

Нічого в хаті не пошкодить.

Як пошкодить, то помиє,

Їсти зварить та й накриє.

Добрий вечір!

***

Щедрівонька щедрувала,

під віконце підбігала,

Що ти, тітко, напекла,

Винось нам до вікна.

Що ти, дядьку, нам напік,

Винось нам аж на тік.

Мати казала, щоб дали сала,

Батько сварився, щоб не барився.

Щедривки на русском языке

Щедрик-Петрик,

Дай вареник,

Ложечку кашки,

Кольцо колбаски.

Этого мало,

Дай кусок сала.

Выноси скорей,

Не морозь детей.

***

Сколько осиночек,

Столько вам свиночек;

Сколько елок,

Столько и коровок;

Сколько свечек,

Столько и овечек.

Счастья вам,

Хозяин с хозяюшкой,

Большого здоровья,

С Новым годом

Со всем родом!

***

Васильева мать

Пошла щедровать,

По полю пшеничку рассевать.

Зароди, Бог, пшеничку,

Ячменя, гречишки.