Почему православный праздник 13 января в народе называется "Меланка" - узнайте на УНИАН.

Мелания родилась в Риме, в семье богатых и знатных родителей. Отец и мать выдали девушку замуж, несмотря на то, что она этого не хотела. Мелания убеждала мужа, чтобы они жили, как брат с сестрой. После смерти их сына сказала, что сам Господь ведет их к этому. Муж Мелании согласился, с тех пор они стали проводить время в посте и молитве. Все свои ценности продали, а сбережения тратили на выкуп пленных, помощь нуждающимся, строительство больниц и храмов.

Читайте также13 января 2022 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьМелания Римлянка стала примером для многих девушек, которые также пришли к Богу. Язычники и иудеи под влиянием супругов приняли христианство. Девушка каждую ночь молилась Господу и стала путешествовать по святым местам. В одном из таких мест она и осталась. Девушки и юноши, которые также вели подвижническую жизнь, пришли к ней и вместе со святой основали обитель. В конце жизни Мелания была удостоена дара чудотворения, скончалась в 57 лет.

В честь преподобной сегодня отмечается народный праздник 13 января - Меланка. Также люди в этот день празднуют Щедрый вечер и Старый Новый год.

Приметы 13 января

солнце взошло высоко - год будет урожайным на садовые культуры;

ночь с 13 на 14 января тихая - никаких бед не предвидится;

иней покрыл все деревья - урожай зерна и меда окажется богатым.

Что сегодня нельзя делать

Славяне верили, что на Маланку ни в коем случае нельзя одалживать деньги, иначе весь год будете нуждаться в них. Также не стоит ссориться и злиться, в противном случае конфликт затянется надолго.

Что можно делать 13 января

В этот день необходимо пускать домой щедровальников, чтобы будущий год стал счастливым. Если же дверь таким людям не открыть, то рискуете накликать на себя беду. Также наши предки считали, что ребенок, рожденный 13 января, обладает серьезными способностями и может предсказывать будущее.

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