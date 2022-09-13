Народный праздник 13 сентября имеет названия Куприянов день, Журавлиное вече.

Христиане отмечают церковный праздник 13 сентября в честь святого мученика Киприана. С этой даты журавли начинают улетать в теплые края на зимовку. До 13 сентября даже в северных областях Украины заканчивают сбор картофеля и репы.

Главным занятием в этот день у наших предков был сбор клюквы. В давние времена существовало суеверие, что до 13 сентября нельзя собирать и есть клюкву, иначе можно сойти с ума. Сбор клюквы обычно является трудоемким делом, которое занимается много времени.

Сегодня можно приготовить из клюквы компот, морс, пироги и другие блюда. Считается, что 13 сентября становятся очень агрессивными комары, слепни и змеи, поэтому сегодня нужно соблюдать осторожность на природе и в высокой траве.

Видео дня

Что нельзя делать 13 сентября

Нельзя сплетничать и обсуждать чужие секреты, иначе и ваши тайны станут известны. Запрещено одалживать деньги, иначе будут финансовые проблемы. Нельзя в этот день обижать птиц, а также резать домашнюю птицу.

Приметы погоды 13 сентября

Растущая луна в этот день сулит хороший урожай ягод и орехов.

Если птицы летят одним большим клином, то осень будет холодной, а если поодиночке - осень ожидается теплой.

Увидеть ежа днем - к скорому потеплению.

Чем ниже летят журавли сегодня, тем теплее будет осень.

Дрозды кричат сегодня - к дождю.

Если нет дождя, но земля весь день мокрая, то непогода затянется надолго.

Вас также могут заинтересовать новости: