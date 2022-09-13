Христиане отмечают церковный праздник 13 сентября в честь святого мученика Киприана. С этой даты журавли начинают улетать в теплые края на зимовку. До 13 сентября даже в северных областях Украины заканчивают сбор картофеля и репы.
Главным занятием в этот день у наших предков был сбор клюквы. В давние времена существовало суеверие, что до 13 сентября нельзя собирать и есть клюкву, иначе можно сойти с ума. Сбор клюквы обычно является трудоемким делом, которое занимается много времени.
Сегодня можно приготовить из клюквы компот, морс, пироги и другие блюда. Считается, что 13 сентября становятся очень агрессивными комары, слепни и змеи, поэтому сегодня нужно соблюдать осторожность на природе и в высокой траве.
Что нельзя делать 13 сентября
- Нельзя сплетничать и обсуждать чужие секреты, иначе и ваши тайны станут известны.
- Запрещено одалживать деньги, иначе будут финансовые проблемы.
- Нельзя в этот день обижать птиц, а также резать домашнюю птицу.
Приметы погоды 13 сентября
- Растущая луна в этот день сулит хороший урожай ягод и орехов.
- Если птицы летят одним большим клином, то осень будет холодной, а если поодиночке - осень ожидается теплой.
- Увидеть ежа днем - к скорому потеплению.
- Чем ниже летят журавли сегодня, тем теплее будет осень.
- Дрозды кричат сегодня - к дождю.
- Если нет дождя, но земля весь день мокрая, то непогода затянется надолго.