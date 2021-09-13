Сегодня христианская церковь отмечает два праздника

Священномученик Киприан жил в Карфагене, в первой половине III века. Он был сыном богатого сенатора и до 40 лет почитал идолов. По убеждению пресвитера принял крещение, стал много молиться, соблюдать пост и интересоваться Священным Писанием. За такой образ жизни скоро сам стал пресвитером, а потом и епископом.

Читайте такжеИменинники 13 сентября: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенкаВо времена правления Декия начались гонения на христиан и Киприана потребовали на смерть. Он укрылся и дистанционно руководил паствой. Поддерживал людей в тяжелые времена и прощал даже тех, кто из-за страха смерти отрекся от Христа.

Киприан Карфагенский прославился, как искусный богослов, чьи учения были направлены на изучения вопросов раскола и отступничества. В честь святого сегодня также отмечается народный праздник 13 сентября - Куприянов день.

Какой сегодня церковный праздник - положение честного пояса Пресвятой Богородицы

Событие произошло в 408 году. Пресвятая Богородица оставила верующим, кроме ризы, свой пояс. Император Аркадий, получив пояс из Иерусалима, положил его в Константинополе. Известен своими чудотворными свойствами.

Приметы 13 сентября

журавли низко летят - зима будет мягкой, высоко - суровой;

новолуние 13 сентября - к богатому урожаю клюквы;

лебеди собираются в стаи и улетают на юг - ждите снегопад.

Что сегодня нельзя делать

В этот день запрещено ходить на болота, иначе можно навлечь на себя и свою семью беды. Также не рекомендуется гадать и проводить любые обряды.

Что можно делать 13 сентября

Наши предки собирали урожай картофеля, моркови, клюквы и свеклы. Считалось, что собранные именно в этот день ягоды обладают целебной силой. Более того, 13 сентября журавли собираются у болот и решают, куда им улетать на юг.

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Автор: Кристина Кащавцева