В 2023 году мусульманский новый год отмечают 18-19 июля.

Мусульманский новый год, или первый день месяца Мухаррам - это переходящий праздник, который не имеет единой даты, поскольку в исламе используется лунно-солнечный календарь. Для мусульман эта дата является не праздником, а скорее точкой отсчета нового года.

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Когда наступает Новый год у мусульман

В исламе все даты вычисляются по лунному календарю, поэтому ежегодно они меняются. Новый год у мусульман - это первый день первого в году месяца Мухаррама.

Исламский календарь короче григорианского на 11 дней, поэтому с каждым годом Мухаррам начинается всё раньше. Мусульманский новый год 2023 по астрономическим расчетам наступит в ночь с 18 на 19 июля. В исламе в эту дату начнется 1445 год.

История мусульманского нового года

В исламе почти каждый праздник посвящен определенным событиям из Корана. Не является исключением и новый год - он установлен в честь переселения пророка Мухаммеда и его последователей из Мекки в Ясриб. Таким образом Мухаммед спасся от гонений язычников.

Переселение пророка называется Хиджра, а его датой считается 622 год по григорианскому календарю. По мусульманскому календарю он принят первым годом. В новый год в мечетях читают учение о хиджре.

Можно ли мусульманам отмечать Новый год

В исламе не принято пышно отмечать новый год, хотя в мусульманских странах этот день является выходным. В эту дату, как и в любые другие, мусульманин должен соблюдать фард (обязательные действия) и воздерживаться от харама (запретных действий).

В новый год мусульмане могут сходить в гости к близким. Но дарить подарки и готовить особые блюда по поводу нового года не принято. В эту дату верующие стараются совершить больше добрых дел и раздать милостыню, поскольку добро в этот день ценится больше, чем в обычные будни.

Также мусульмане не отмечают светский Новый год 1 января, поскольку по правилам религии им запрещено праздновать нерелигиозные праздники. А в некоторых мусульманских странах даже можно получить уголовный срок за празднование 1 января.

Как поздравить с Новым годом в исламе

Поздравить близкого мусульманина в этот день можно пожеланием счастливого года, усердия в вере и благословения Аллаха. Не стоит дарить мусульманину подарки в этот день, поскольку это считается напрасной тратой денег. К тому же в новый год в исламе начинается строгий пост.

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