Красивые поздравления и картинки к празднику 8 марта.

Сегодня во всем мире отмечают Международный женский день - один из крупнейших праздников марта. Некоторые люди отмечают этот день как праздник красоты и весны, другие вспоминают историю женского движения. А девочки, девушки и женщины получают много поздравлений и подарков.

История Международного женского дня

Этот день был основан по инициативе суфражисток Клары Цеткин и Розы Люксембург. Праздник был основан как день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию. Толчком к его созданию стали митинги женщин в начале 20 века, когда они требовали равной зарплаты с мужчинами и хороших условий труда.

Впервые праздник отметили в США в 1909 году, а статус международного получил в 1977 году после решения Организации объединенных наций. Изначально он отмечался лишь в некоторых странах Европы, но постепенно он стал популярным во всем мире.

Поздравления с Международным женским днем

С 8 Марта поздравляю!

В этот праздник пожелаю

Я удачи и любви,

Пусть сбываются мечты!

Чтоб улыбка не угасла,

Настроенье было классным.

Чтоб звенел всегда твой смех,

Шла по жизни без помех.

Настроение цветет,

Весна греет и поет,

Дарит радость, красоту

И заветную мечту.

8 Марта — вечный праздник.

Он женский, светлый, он весенний.

Пускай же будет он прекрасным,

Пройдет с хорошим настроеньем.

Пусть мир цветет весны цветами,

Пусть солнце светит очень ярко,

Раскрасив жизнь цветными снами.

И от любви пусть будет жарко!

С 8 марта, с праздником весенним

Поздравления мои лови!

Солнечным пусть будет настроенье,

Под ногами — счастья лепестки!

Самой будь красивой и прекрасной,

И живи всегда в большой любви!

И пусть каждый день твой будет ясным,

Лучшее пускай ждет впереди!

Улыбнется весна через россыпь лучей

И подарит нам счастье средь марта.

Пусть ее теплота станет только твоей

И счастливая выпадет карта!

Пусть наполнится жизнью хрустальный бокал,

Зазвенят, заискрятся рассветы!

Поздравлений пускай закружит карнавал,

Опьянят красотою букеты!

Все цветы для вас сегодня,

Все чудесные слова,

Может даже закружиться

С непривычки голова.

Пусть алеют, словно розы,

Щеки нежные у вас,

И алмазы затмевает

Блеск прекрасных ваших глаз.

Счастья женщинам желаем

И любви большой-большой,

Пусть они придут к вам вместе

С этой яркою весной!

Поздравляю с 8-м Марта!

Пусть на сердце будет жарко,

На душе всегда легко,

А по жизни хорошо!

Солнце светит пусть всегда,

Окружают чудеса,

Счастья, радости, добра,

Любви крепкой на века!

Будь красива и стройна,

Будь здорова, весела,

Мир вокруг, твоя судьба

Балуют пускай тебя!

Поздравление для мамы

Моя мамочка родная,

Самый близкий человек,

С 8 Марта поздравляю!

Пусть счастливым будет век.

Радостна будь и здорова,

Никогда не унывай,

Своей нежностью и лаской

Путь мне в жизни освещай.

Поздравление для мамы

В Женский день, 8 Марта,

Для любимой мамы

Подарю букет любви

Из слов нежных самых.

Не завянет пусть букет,

Пусть цветет пышнее,

Пусть на сердце у тебя

Станет с ним светлее.

Береги себя, родная,

Не грусти напрасно.

Я с тобой, а значит, в жизни

Будет всё прекрасно.

Я желаю, чтоб была

Ты всегда счастливою,

Потому что ты моя

Мамочка любимая.

Поздравление для мамы

В первый праздник я весны

Маме подарю цветы,

И скажу ей, не тая:

Мамочка, люблю тебя!

Ты мне в жизни — первый друг,

Ближе всех моих подруг,

Знаешь все мои секреты,

Ценные даешь советы.

Ты, как солнышко, сияй,

Никогда не унывай,

Как сегодня, будь красивой

И конечно же, счастливой!

Поздравление для жены или девушки

Ты — как весна, всегда прекрасна,

И этот праздник для тебя,

Желаю дней побольше ясных,

И чтобы как цветок цвела!

Люблю, безумно, взгляд твой нежный,

Пусть будет он всегда таким,

Ведь даже, когда было снежно,

В моей душе он лед топил!

Будь счастлива, и улыбайся,

Я постараюсь сделать все,

Чтобы в достатке ты купалась,

И было нам с тобой — тепло!

Поздравление для жены или девушки

Ты прекрасней всех цветов,

Солнца, моря, облаков.

Ты мой ангел, ты мой свет,

Никого нужнее нет!

В этот светлый день весны

Стань счастливее всех ты.

Нежности, тепла, любви,

Чтоб не знала ты тоски!

Хочешь, сердце подарю?

Ведь я так тебя люблю.

Тебя просто обожаю.

С 8 Марта поздравляю!

Поздравление для сестры

У судьбы 8 Марта

Для тебя прошу добра,

Я желаю, чтоб счастливой

Ты была, моя сестра!

Я желаю, чтобы радость

Спутницей была твоей,

Жизнь твоя чтоб состояла

Только из счастливых дней!

Чтоб цвела твоя улыбка,

Сердце грел веселый смех,

Пожелать хочу, сестренка,

Быть тебе счастливей всех!

***

Сестренка милая, родная,

Будь очень счастлива всегда.

Тебе от всей души желаю,

Чтобы сбылась твоя мечта!

Восьмого марта пусть теплом

Твое наполнится сердечко,

А жизнь — добром и волшебством,

Ведь нет чудесней человечка!

Пускай глаза твои сияют,

Как две ярчайшие звезды,

Пусть никогда не увядают

В душе прекрасные цветы!

Поздравление для коллег

Дорогие наши дамы,

Поздравляет с вашим днем!

Вы богини, леди, мамы,

Вы отличницы во всём!

Мы желаем вам сегодня

Мира, радостей и благ.

Пусть обходят вас невзгоды —

Превращаются в пустяк.

Будьте счастливы, красивы,

Обаятельны, чисты

И полны особой силы.

Будьте ярче, чем цветы!

Дорогие наши, любимые женщины, самые привлекательные и красивые, молодые и стройные, добрые и сердечные! Любимые наши жены, дочери, матери, тещи, подруги и все-все сильные и прекрасные женщины! Поздравляем вас с днем 8 Марта! Желаем, чтобы ваши сердца принадлежали тем, кто любит и обожает вас, чтобы каждый день и час вы ощущали любовь и заботу, преданность и верность, помощь и поддержку! Любите сами и будьте всегда любимы, оставайтесь такими же прекрасными и неповторимыми, надежными и трудолюбивыми, нежными и теплыми! Счастья вам, радости и удачи всегда и во всём!

***

С теплым и ясным праздником, с 8 Марта! Пусть весеннее солнышко растопит все печали, согреет своими лучами и подарит чудесное настроение. Желаю бесконечного везения, восхитительной любви, безупречного здоровья и абсолютного счастья.

***

Поздравляю с Международным женским днем и хочу пожелать в чудесный праздник уважения и понимания от коллег, восторга и восхищения от окружающих, любви и теплоты от родных сердец, удовольствия и наслаждения от жизни, приятных сюрпризов и добрых подарков от судьбы. Желаю настоящего женского счастья и неувядаемой чудесной красоты.

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Автор: Екатерина Пулатова