Сегодня во всем мире отмечают Международный женский день - один из крупнейших праздников марта. Некоторые люди отмечают этот день как праздник красоты и весны, другие вспоминают историю женского движения. А девочки, девушки и женщины получают много поздравлений и подарков.
История Международного женского дня
Этот день был основан по инициативе суфражисток Клары Цеткин и Розы Люксембург. Праздник был основан как день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию. Толчком к его созданию стали митинги женщин в начале 20 века, когда они требовали равной зарплаты с мужчинами и хороших условий труда.
Впервые праздник отметили в США в 1909 году, а статус международного получил в 1977 году после решения Организации объединенных наций. Изначально он отмечался лишь в некоторых странах Европы, но постепенно он стал популярным во всем мире.
Поздравления с Международным женским днем
С 8 Марта поздравляю!
В этот праздник пожелаю
Я удачи и любви,
Пусть сбываются мечты!
Чтоб улыбка не угасла,
Настроенье было классным.
Чтоб звенел всегда твой смех,
Шла по жизни без помех.
Настроение цветет,
Весна греет и поет,
Дарит радость, красоту
И заветную мечту.
8 Марта — вечный праздник.
Он женский, светлый, он весенний.
Пускай же будет он прекрасным,
Пройдет с хорошим настроеньем.
Пусть мир цветет весны цветами,
Пусть солнце светит очень ярко,
Раскрасив жизнь цветными снами.
И от любви пусть будет жарко!
С 8 марта, с праздником весенним
Поздравления мои лови!
Солнечным пусть будет настроенье,
Под ногами — счастья лепестки!
Самой будь красивой и прекрасной,
И живи всегда в большой любви!
И пусть каждый день твой будет ясным,
Лучшее пускай ждет впереди!
Улыбнется весна через россыпь лучей
И подарит нам счастье средь марта.
Пусть ее теплота станет только твоей
И счастливая выпадет карта!
Пусть наполнится жизнью хрустальный бокал,
Зазвенят, заискрятся рассветы!
Поздравлений пускай закружит карнавал,
Опьянят красотою букеты!
Все цветы для вас сегодня,
Все чудесные слова,
Может даже закружиться
С непривычки голова.
Пусть алеют, словно розы,
Щеки нежные у вас,
И алмазы затмевает
Блеск прекрасных ваших глаз.
Счастья женщинам желаем
И любви большой-большой,
Пусть они придут к вам вместе
С этой яркою весной!
Поздравляю с 8-м Марта!
Пусть на сердце будет жарко,
На душе всегда легко,
А по жизни хорошо!
Солнце светит пусть всегда,
Окружают чудеса,
Счастья, радости, добра,
Любви крепкой на века!
Будь красива и стройна,
Будь здорова, весела,
Мир вокруг, твоя судьба
Балуют пускай тебя!
Поздравление для мамы
Моя мамочка родная,
Самый близкий человек,
С 8 Марта поздравляю!
Пусть счастливым будет век.
Радостна будь и здорова,
Никогда не унывай,
Своей нежностью и лаской
Путь мне в жизни освещай.
Поздравление для мамы
В Женский день, 8 Марта,
Для любимой мамы
Подарю букет любви
Из слов нежных самых.
Не завянет пусть букет,
Пусть цветет пышнее,
Пусть на сердце у тебя
Станет с ним светлее.
Береги себя, родная,
Не грусти напрасно.
Я с тобой, а значит, в жизни
Будет всё прекрасно.
Я желаю, чтоб была
Ты всегда счастливою,
Потому что ты моя
Мамочка любимая.
Поздравление для мамы
В первый праздник я весны
Маме подарю цветы,
И скажу ей, не тая:
Мамочка, люблю тебя!
Ты мне в жизни — первый друг,
Ближе всех моих подруг,
Знаешь все мои секреты,
Ценные даешь советы.
Ты, как солнышко, сияй,
Никогда не унывай,
Как сегодня, будь красивой
И конечно же, счастливой!
Поздравление для жены или девушки
Ты — как весна, всегда прекрасна,
И этот праздник для тебя,
Желаю дней побольше ясных,
И чтобы как цветок цвела!
Люблю, безумно, взгляд твой нежный,
Пусть будет он всегда таким,
Ведь даже, когда было снежно,
В моей душе он лед топил!
Будь счастлива, и улыбайся,
Я постараюсь сделать все,
Чтобы в достатке ты купалась,
И было нам с тобой — тепло!
Поздравление для жены или девушки
Ты прекрасней всех цветов,
Солнца, моря, облаков.
Ты мой ангел, ты мой свет,
Никого нужнее нет!
В этот светлый день весны
Стань счастливее всех ты.
Нежности, тепла, любви,
Чтоб не знала ты тоски!
Хочешь, сердце подарю?
Ведь я так тебя люблю.
Тебя просто обожаю.
С 8 Марта поздравляю!
Поздравление для сестры
У судьбы 8 Марта
Для тебя прошу добра,
Я желаю, чтоб счастливой
Ты была, моя сестра!
Я желаю, чтобы радость
Спутницей была твоей,
Жизнь твоя чтоб состояла
Только из счастливых дней!
Чтоб цвела твоя улыбка,
Сердце грел веселый смех,
Пожелать хочу, сестренка,
Быть тебе счастливей всех!
***
Сестренка милая, родная,
Будь очень счастлива всегда.
Тебе от всей души желаю,
Чтобы сбылась твоя мечта!
Восьмого марта пусть теплом
Твое наполнится сердечко,
А жизнь — добром и волшебством,
Ведь нет чудесней человечка!
Пускай глаза твои сияют,
Как две ярчайшие звезды,
Пусть никогда не увядают
В душе прекрасные цветы!
Поздравление для коллег
Дорогие наши дамы,
Поздравляет с вашим днем!
Вы богини, леди, мамы,
Вы отличницы во всём!
Мы желаем вам сегодня
Мира, радостей и благ.
Пусть обходят вас невзгоды —
Превращаются в пустяк.
Будьте счастливы, красивы,
Обаятельны, чисты
И полны особой силы.
Будьте ярче, чем цветы!
Дорогие наши, любимые женщины, самые привлекательные и красивые, молодые и стройные, добрые и сердечные! Любимые наши жены, дочери, матери, тещи, подруги и все-все сильные и прекрасные женщины! Поздравляем вас с днем 8 Марта! Желаем, чтобы ваши сердца принадлежали тем, кто любит и обожает вас, чтобы каждый день и час вы ощущали любовь и заботу, преданность и верность, помощь и поддержку! Любите сами и будьте всегда любимы, оставайтесь такими же прекрасными и неповторимыми, надежными и трудолюбивыми, нежными и теплыми! Счастья вам, радости и удачи всегда и во всём!
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С теплым и ясным праздником, с 8 Марта! Пусть весеннее солнышко растопит все печали, согреет своими лучами и подарит чудесное настроение. Желаю бесконечного везения, восхитительной любви, безупречного здоровья и абсолютного счастья.
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Поздравляю с Международным женским днем и хочу пожелать в чудесный праздник уважения и понимания от коллег, восторга и восхищения от окружающих, любви и теплоты от родных сердец, удовольствия и наслаждения от жизни, приятных сюрпризов и добрых подарков от судьбы. Желаю настоящего женского счастья и неувядаемой чудесной красоты.
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