Весенний праздник – отличный повод поздравить женщин и подарить им что-то яркое, свежее и вдохновенное.

Уже немного времени осталось до Международного женского дня, который традиционно празднуется 8 марта. Поэтому мужчины начинают задумываться над выбором подарка любимым женщинам – матери, жене или девушке.

Читайте такжеВыходные в марте: сколько будут отдыхать украинцы в первый месяц весныЭтот праздник – отличный повод поздравить женщин и подарить им что-то яркое, свежее и вдохновенное, ведь по календарю уже будет весна. Порадовать их можно даже, казалось бы, незначительными мелочами и символическими проявлениями внимания. Ведь даже небольшой подарок, врученный в этот день, порадует женское сердце и обязательно поднимет настроение дорогому человеку.

УНИАН подобрал несколько идей для подарков на 8 Марта. Черпайте вдохновение из предложенных вариантов, дорабатывайте их в соответствии с предпочтениями своих любимых женщин.

Подарки матери на 8 Марта

В этот день следует обязательно поздравить маму, ведь она одна из самых важных женщин в жизни каждого человека. Можно присмотреть из следующего списка какой-то оригинальный сюрприз, учитывая увлечения и желания матери:

Цветы: красивый букет – это настоящий символ праздника. Маме можно приобрести ее любимые цветы, а ценительницам комнатных растений можно подарить какой-то новый экземпляр в вазоне.

Более креативным вариантом такого подарка может стать букет из шоколадных или леденцовых конфет либо красиво оформленная корзина с фруктами.

Элегантные подарки: приятным подарком для матери будет шелковый платок, шарф или палантин (пригодится в прохладные дни). Такой элемент гардероба станет замечательным дополнением элегантного образа матери.

Украшения и аксессуары: метко подобранные в соответствии со вкусом мамы серьги, кольцо или подвеска – будут невероятным подарком.

Косметика и парфюмерия в подарок: идеальный аромат, который подчеркнет особенность мамы, средство для ухода за лицом или волосами, набор для ванны или душа.

Декор для дома: светильник, статуэтки, картина, текстиль или небольшое зеркало – если ваша мама любит такие вещи, то что-то из подобного добавит комфорта в доме.

Полезные подарки: речь идет о вещах для быта и кухни, которые упростят ее повседневные дела. Например, это может быть фен со множеством функций или же робот-пылесос. Такая банальная, но необходимая вещь может стать приятным сюрпризом для матери.

Гаджеты: телефон, планшет или ноутбук. Бюджетным такой вариант сложно назвать, но ведь приятно будет порадовать родного человека.

Подарок для души и тела: сертификат на сеанс массажа или косметическую процедуру, приглашение на интересную выставку или увлекательный мастер-класс, поездка на однодневную экскурсию или билет в кино или театр – такой презент позволит маме отвлечься от повседневных забот и просто насладиться моментом.

Подарки второй половинке на 8 Марта

В этот особенный день каждый мужчина желает приятно удивить и порадовать свою любимую. Замечательным подарком для второй половинки будет то, о чем она уже давно мечтает. Такой сюрприз наверняка вызовет у нее яркие и незабываемые эмоции.

В общем любимой жене или девушке можно подобрать что-то из следующего:

Романтический жест: завтрак в постель, романтический ужин в роскошном ресторане. Если к этому добавить еще и букет любимых цветов – то вторая половинка должна быть в восторге от сюрприза.

Ювелирное изделие: подвеска, серьги, браслет, перстень. Учитывая предпочтения любимой, можно подобрать драгоценность, которая будет радовать ее не один год.

Любимое лакомство любимой женщины обычно обожают шоколад и конфеты, однако могут не часто позволять себе такую слабость. Выбирайте сладости с разными вкусами, чтобы второй половинке было из чего выбрать.

Красивое нижнее белье и одежда для дома: можно подарить нижнее белье, но в случае уверенности в своем выборе (ведь можно промахнуться с размером). Хорошим вариантом будет, например, симпатичная пижама или сексуальная ночная рубашка.

Книга: это может быть красивое и редкое издание какого-нибудь популярного романа о любви или сборник любовной лирики.

Впечатление как подарок: билеты в театр, на выставку или на концерт любимой группы. При этом стоит заранее узнать, на что именно женщина хотела бы сходить.

Фотоколлаж: это отличное решение для создания действительно милого и сентиментального презента на 8 Марта. Такой сюрприз не сможет оставить равнодушной ни одну женщину.

Практичный подарок: сертификат в косметический или парфюмерный бутик – идеальный презент на 8 Марта. Презентовать такой подарок лучше всего в оригинальной открытке.

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Автор: УНИАН