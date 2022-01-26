Международный день таможенника - профессиональный праздник людей, которые помогают нам безопасно пересекать границу. Работники таможни проверяют багаж и документы, пресекают незаконные действия и помогают путешественникам. В Украине работает 25 таможен.
В этот день таможенники принимают поздравления и подарки от родных, а также устраивают корпоративы.
Международный день таможенника: история праздника
Международный день таможенника был организован по инициативе Всемирной таможенной организации. Впервые праздник отметили в 1983 году. Датой праздника выбрали 26 января. В этот день в 1953 году была проведена первая сессия Совета таможенного сотрудничества.
Поздравления с Днем таможенника 2022
Таможенная служба
Опасна и трудна,
На службе интересов
Страны стоит она.
Таможенник на службе
Не дремлет и не спит,
Пусть будет контрабанде
Путь всегда закрыт.
Пусть будет на душе
Радостно, светло,
Счастью пусть таможня
Всегда дает добро.
***
Пока у нас есть границы,
Нужны нам таможные лица,
Чтоб грузы проверить и лица,
Которые шлет заграница.
Сегодня мы вас поздравляем,
Улова большого желаем,
Чтоб счастье, как солнце светило,
Служить здесь комфортно вам было!
Пусть деньги на крыльях несутся,
За вами поклонники вьются,
А дом будет полною чашей,
И радостью полнится вашей!
***
С Днем таможенника вас
От души я поздравляю,
Контролировать товар
На границе пожелаю.
Пусть любовь, достаток, счастье
Ваш кордон пересекают,
А объем добра, веселья
Неуклонно возрастает.
***
Всем миром праздник отмечаем,
Таможенников поздравляем,
Следите за порядком вы,
Пусть будут добрыми все дни!
Желаем вам здоровья, счастья,
Чтобы не стучались в дверь несчастья,
Чтоб не грустили никогда,
Не посетила, чтоб беда!
***
Ты трепещи контрабандист,
Таможню нашу не пройти,
Ведь груз твой явно не был чист,
Закрыты все тебе пути!
Ведь главный вход нашей страны,
Таможенник оберегает,
И не подкупишь его ты,
Так, как закон он соблюдает.
***
Ты — таможенник, а значит
Защищаешь всю страну,
И не может быть иначе —
Ты все время на посту,
А сегодня праздник важный
Отмечает вся страна,
Все тебя сейчас уважим,
Ведь таможня нам нужна!
***
Поздравляю со Всемирным днём таможенника и хочу пожелать спокойной работы без инцидентов, счастливой жизни без огорчений. Желаю никогда и ничего не упускать, желаю всегда быть во всеоружии, при полной бодрости и в отличном настроении.
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Поздравляю со Всемирным днём таможенника и от души желаю не терять бдительности на своём посту, всегда быть верным стражем закона и порядка границ, желаю не знать усталости и уныния, желаю успехов в работе и удачи на жизненном пути.
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Дорогие наши таможенники! Вы — люди, стоящие на границе и наблюдающие за порядком, хочется поздравить вас с вашим профессиональным праздником и пожелать, чтобы через границу вашей души переходило лишь только хорошее, а все плохое пусть получает штраф и уходит, откуда пришло. С праздником!