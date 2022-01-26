26 января в Международный день таможенника работники таможен принимают поздравления с праздником.

Международный день таможенника - профессиональный праздник людей, которые помогают нам безопасно пересекать границу. Работники таможни проверяют багаж и документы, пресекают незаконные действия и помогают путешественникам. В Украине работает 25 таможен.

В этот день таможенники принимают поздравления и подарки от родных, а также устраивают корпоративы.

Международный день таможенника: история праздника

Международный день таможенника был организован по инициативе Всемирной таможенной организации. Впервые праздник отметили в 1983 году. Датой праздника выбрали 26 января. В этот день в 1953 году была проведена первая сессия Совета таможенного сотрудничества.

Поздравления с Днем таможенника 2022

Таможенная служба

Опасна и трудна,

На службе интересов

Страны стоит она.

Таможенник на службе

Не дремлет и не спит,

Пусть будет контрабанде

Путь всегда закрыт.

Пусть будет на душе

Радостно, светло,

Счастью пусть таможня

Всегда дает добро.

***

Пока у нас есть границы,

Нужны нам таможные лица,

Чтоб грузы проверить и лица,

Которые шлет заграница.

Сегодня мы вас поздравляем,

Улова большого желаем,

Чтоб счастье, как солнце светило,

Служить здесь комфортно вам было!

Пусть деньги на крыльях несутся,

За вами поклонники вьются,

А дом будет полною чашей,

И радостью полнится вашей!

***

С Днем таможенника вас

От души я поздравляю,

Контролировать товар

На границе пожелаю.

Пусть любовь, достаток, счастье

Ваш кордон пересекают,

А объем добра, веселья

Неуклонно возрастает.

***

Всем миром праздник отмечаем,

Таможенников поздравляем,

Следите за порядком вы,

Пусть будут добрыми все дни!

Желаем вам здоровья, счастья,

Чтобы не стучались в дверь несчастья,

Чтоб не грустили никогда,

Не посетила, чтоб беда!

***

Ты трепещи контрабандист,

Таможню нашу не пройти,

Ведь груз твой явно не был чист,

Закрыты все тебе пути!

Ведь главный вход нашей страны,

Таможенник оберегает,

И не подкупишь его ты,

Так, как закон он соблюдает.

***

Ты — таможенник, а значит

Защищаешь всю страну,

И не может быть иначе —

Ты все время на посту,

А сегодня праздник важный

Отмечает вся страна,

Все тебя сейчас уважим,

Ведь таможня нам нужна!

***

Поздравляю со Всемирным днём таможенника и хочу пожелать спокойной работы без инцидентов, счастливой жизни без огорчений. Желаю никогда и ничего не упускать, желаю всегда быть во всеоружии, при полной бодрости и в отличном настроении.

***

Поздравляю со Всемирным днём таможенника и от души желаю не терять бдительности на своём посту, всегда быть верным стражем закона и порядка границ, желаю не знать усталости и уныния, желаю успехов в работе и удачи на жизненном пути.

***

Дорогие наши таможенники! Вы — люди, стоящие на границе и наблюдающие за порядком, хочется поздравить вас с вашим профессиональным праздником и пожелать, чтобы через границу вашей души переходило лишь только хорошее, а все плохое пусть получает штраф и уходит, откуда пришло. С праздником!

Международный день таможенника: открытки и картинки

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