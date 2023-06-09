Сегодня в Украине - замечательный день, когда можно собраться вместе с важными для нас людьми и отпраздновать крепкую дружбу.

Без дружеского общения жизнь была бы серой, скучной и невыносимо одинокой. И не так уж важно, собираются ли друзья на пикники и вечеринки или поддерживают дружбу онлайн - сегодня, 9 июня, есть замечальный повод приветствовать людей, важных для вас в жизни, и выразить им свою признательность и поддержку.

УНИАН предлагает лучшие оригинальные открытки и короткие поздравления с Днем друзей.

Международный день друзей - поздравления в стихах и картинки

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Видео дня

Поздравляю с Днем друзей!

Вместе жить нам веселей.

Знай - хоть в радость, хоть в беду,

Я тебя не подведу!

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В день дружбы что вам пожелать?

Друзей хороших не терять!

И крепкой дружбой дорожить,

Ведь без друзей так плохо жить.

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Хорошо, что есть друзья,

Нам без них никак нельзя!

С ними вместе веселей,

Мир становится светлей!

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Лишь добра тебе желаю,

Счастья, радости, любви,

Никогда не знать печали.

Лучшее все впереди!

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Дружбе не страшны

Ни время, ни года.

Если мы друзья -

То это навсегда.

Поздравления с Днем дружбы в прозе

На День дружбы выбираемся на пикник, в кино, в сквер или просто к лучшим друзьям в гости - чтобы поддержать друг друга и зарядиться энергией на добрые дела!

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Друзья делают нашу жизнь ярче и красивее. Спасибо, мои дорогие, что вы есть в моей жизни!

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Настоящие друзья, как звезды - их не всегда видишь, но знаешь, что они всегда есть. За моих любимых друзей!

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Друзья, все вместе мы одолеем все вызовы, не сомневаюсь в этом ни минуты. Желаю мира и спокойствия, и конечно того, чего сейчас желает вся Украина! С праздником!

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Моим лучшим друзьям - радости, счастья, благополучия, везения, успехов, здоровья, любви, добра! Люблю вас и поздравляю!

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Рады снова всех вас видеть живыми и здоровыми, как хорошо, что мы друг у друга есть! Спасибо, что вы со мной, всегда на связи и в нужную минуту рядом. Настроения, радости и счастья всегда!

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Друзья не просто так появляются в нашей жизни. Пусть родственные души всегда остаются добрыми спутниками, протянут руку помощи и поддержат в любой ситуации!

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Настоящая дружба выдержит испытания и временем, и расстоянием. Настоящие друзья не только вместе веселятся, а всегда помогут с трудностями, как вы. За настоящих друзей!

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Пусть друзья будут у каждого, чтобы в трудную минуту подали руку, поддержали не только словом, но и делом. С днем друзей!

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Пусть в нашей жизни больше никогда не будет места для печали и грусти. Пусть верные друзья всегда придут на помощь и поддержат. Любим, ценим и уважаем нашу дружбу!

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Поздравляю с Днем друзей! Желаю, чтобы все складывалось так, как задумывалось, а настоящие друзья помогут и поддержат!

День друзей - Украина и мир

Когда день друзей в Украине 2023 - этот праздник, посвященный друзьям, неофициально отмечается в Украине 9 июня. История умалчивает, кто и когда предложил именно эту дату и почему. В этот день люди ищут цитаты про друзей, обмениваются символическими подарками или отправляют открытки "С днем друзей".

Популярной традицией стал обмен так называемыми "фенечками" - это браслет ручной работы из ниток, также может быть из бисера, шнуровок, лент и прочее.

Примечательно, что в разных странах мира такой день отмечается в разные даты и называется по-разному - День дружбы, День друзей или День друга. В Испании, Аргентине и Бразилии День дружбы отмечается 20 июля, в США, ОАЭ, Малайзии, Индии - в первое воскресенье августа.

Международная общественная организация Всемирный крестовый поход дружбы (World Friendship Crusade), которая выступает за дружбу как способ укрепления мировой культуры мира, отмечает День дружбы ежегодно 30 июля. Организация была основана в 1958 году в Парагвае доктором Рамоном Артемио Брачо, который считается инициатором идеи всемирного дня друзей.

Официально Международный день дружбы отмечается 30 июля. Соответствующую резолюцию Генеральная ассамблея ООН приняла в 2011 году.

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