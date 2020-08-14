Медовый спас 2020: лучшие поздравления и открытки

В этот день в церквях проводятся праздничные службы, а в народе принято собирать венки из полевых цветов, святить мед, воду и полевые травы.

14 августа отмечается Медовый, или Мокрый Спас – первый из трех праздников августа, посвященных вере в Спасителя и в спасение души. Корни первого Спаса уходят в дохристианскую эпоху и были связаны с периодом летнего медосбора у славян. Но церковь назначила на этот день сразу несколько памятных дат.

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Православные храмы в этот день совершают празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Также начинается Успенский пост.

Верующие отмечают и Происхождение (крестный ход) Честных Древ Животворящего Креста Господня – древний православный праздник, посвященный освящению воды фрагментом Животворящего Креста.

Кроме того, 14 августа чтят память святых мучеников Маккавейских, которые отказались от предательства веры и обрели духовное спасение на небесах.

В этот день в церквях проводятся праздничные службы, а в народе принято собирать венки из полевых цветов, святить мед, воду и полевые травы. И конечно же, принято поздравлять с Медовым Спасом родных, близких, друзей и знакомых.

Поздравления с Медовым Спасом

В сети можно найти лучшие поздравления с Медовым Спасом – как в стихах, так и в прозе. А можно и придумать его самому.

В этот день желаю, чтобы жизнь была такой же сладкой и пьянящей, как свежий липовый мед. Чтобы достаток и удача липли буквально липли к тебе. С Медовым Спасом!

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В день Медового Спаса желаю сладкой жизни, ярких эмоций и летнего настроения круглый год. С праздником!

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На Медовый спас мы начинаем провожать лето. Хочу пожелать, чтобы в твоем сердце оно никогда не заканчивалось, а медовое настроение и сладкие эмоции сопровождали тебя круглый год.

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С Медовым Спасом, друг, сердечно,

От всей души приветствую тебя.

Пусть Ангел рядом будет вечно,

Оберегая от любой беды, любя.

Пусть будет также крепкой вера,

Здоровье не подводит пусть вовек.

Во всём всегда пусть будет мера.

Еще раз поздравляю, дорогой мой человек.

***

Яблоки с медом ты посвяти,

За здравие свечку в церкви зажги,

И попроси у Святых ты добра,

С Медовым Спасом тебя!

Пусть благодать в доме живет,

И все плохое стороной пусть пройдет,

Желаю, чтоб жизнь была хороша,

И пусть не страдает душа!

Медовый спас – картинки

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Автор: Дмитрий Захаров