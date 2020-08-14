14 августа 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

14 августа - 226-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 139 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 1 августа Юлианского календаря.

Какой праздник 14 августа 2020

В этот день мир отмечает Праздник воспаленного воображения, День выгула черепахи и Всемирный день ящерицы.

Читайте такжеРелигиозные праздники в августе 2020: православный календарь на месяцВ США - День финансовой осведомленности, День шифровальщиков навахо, День фруктового мороженого, в Доминикане - День инженера, в Пакистане - День независимости, в Португалии - День рождения португальской корриды, в Индонезии - День скаутов, в Парагвае - День флага, в Марокко - День Вади-эд-Дахаб-эль-Кувира.

Памятные даты 14 августа, годовщины и события

В 1248 году началось сооружение Кельнского собора.

В 1457 году в Майнце было напечатано первое, датированное европейское издание «Псалтири» - одной из книг Священного Писания Ветхого завета, содержащей 151 псалом. И хотя на книге были указаны только имена издателей – Иоганна Фуста и его родственника Петера Шаффера, фактически она была творением Иоганна Гутенберга.

В 1888 году американский инженер Оливер Шелленбергер запатентовал электрический счетчик.

В 1893 году полицейский префект Парижа Луи Лепин вручил первые водительские права оставшемуся неизвестным для истории автомобилисту.

В 1908 году в Англии состоялся первый международный конкурс красоты.

В 1935 году в США была введена система социального страхования - помощи безработным.

В 1936 году впервые на Олимпийских играх был представлен баскетбол.

В 1952 году французский экономист А.Сови первым использовал выражение «третий мир» в отношении развивающихся стран.

В 1994 году телескоп Хаббл сфотографировал кольца Урана.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 14 августа празднует Медовый Спас. Этот праздник является первым днем Успенского поста. В Медовый Спас верующие вспоминают семь братьев Маккавеев, их мать Соломонию и учителя Елеазара. Другие названия праздника: «Первый Спас», «Маккавей», «Маковый Спас», «Спас на воде», «Мокрый Спас». В церковь в этот день верующие должны принести букеты цветов – маковейчики или маковейки, чтобы их освятили. Также кроме мака, в этот день принято святить мед. Выбрасывать маковейки нельзя. Их надо хранить в доме возле икон, как оберег.

Что сегодня нельзя делать

В Медовый Спас нельзя гадать. Еще нельзя грустить и ссориться, потому что этот праздник - торжество души, и она должна быть чистой и светлой. Если не получилось избежать конфликта, три раза произнесите «Отче наш» перед иконой и попросите прощения. Не забывайте, что еще начинается Успенский пост, поэтому соблюдайте правила питания. На Маккавея нельзя работать и убирать в доме, это следует сделать накануне.

Приметы на 14 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- главная народная примета - на Маккавея лето кончается, осень начинается;

- какой будет погода 14 августа – такой она будет и 28 августа.

14 августа именины

Именины у Антонина, Леонтия, Гурия, Елеазара, Александра, Киндея, Дмитрия, Тимофея и Софьи.

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Автор: Оксана Павловская (творческий псевдоним - Нана Черная)