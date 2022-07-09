Курбан-байрам 2022 мусульмане отметят в ночь с 8 на 9 июля.

В ночь с 8 на 9 июля 2022 года мусульмане мира и Украины отметят праздник Курбан-байрам. В исламе этот праздник считается одним из самых важных и священных. Отмечают его несколько дней и с большим размахом. Дата праздника каждый год меняется и зависит от лунного календаря. В 2022 году мусульмане Украины отметят Курбан-байрам с 9 по 13 июля.

Курбан-байрам: история и суть праздника

Праздник установлен в честь жертвоприношения исламского пророка Ибрагима. Ему явился Ангел и приказал принести в жертву Аллаху своего сына. Мужчина очень плакал и страдал, но повиновался Богу. За преданность Бог в последний момент подменил сына Ибрагима на барана. Таким образом сын пророка выжил.

Курбан-байрам для мусульман - это праздник священного жертвоприношения, а также паломничества в Мекку. Считается что такое паломничество в течение жизни должен совершить каждый праведный мусульманин.

Традиции и запреты Курбан-байрама

На Курбан-байрам верующие делают полное омовение и надевают самые лучшие и новые наряды. В этот праздник мусульмане вспоминают о преданности Богу и милосердии Всевышнего. Целый день они усердно молятся, посещают мечеть и делают добрые дела.

Главной традицией Курбан-байрама является жертвоприношение. Верующие обычно закалывают барана, козу, корову или верблюда. Мясо животного подают на праздничный стол и угощаются всей семьей. За стол принимают любого путника и угощают его.

На Курбан-байрам категорически запрещено мучить жертвенное животное и болезненного убивать его. Нежелательно работать по дому, поскольку это отвлекает от молитв. За день до праздника нельзя есть и пить до заката.

Курбан-байрам: красивые поздравления и открытки

С праздником Курбан Байрам!

Желаю много счастья вам,

Чистейших помыслов, любви,

По жизни светлого пути.

Каждый день пусть радость шлёт,

Удачным будет целый год.

Пускай Аллах вас сохранит

И дом ваш благом озарит.

***

Пусть принесет Курбан Байрам

Большое счастье и удачу,

Здоровья крепкого всем вам

И много денежек в придачу!

Пусть вас Аллах благословит,

Подарит радости вам много,

В душе пусть мир всегда царит,

Желаю вам всего благого!

***

Наступил Курбан-байрам,

Счастья, мира в доме вам.

Чтобы в сердце было место

Только правильным делам!

Пусть Аллах вознаградит

Всем, чего душа велит,

Пусть услышит он молитвы

И на все благословит!

***

С праздником Курбан Байрам,

Светлых сил, здоровья вам.

Жизни долгой и счастливой,

Пусть все сложится красиво!

Пусть Аллах на небесах

Помогает вам в делах.

Пусть душе покой подарит

И на верный путь наставит!

***

В этот особый праздник хочется пожелать мира, добрых и светлых надежд, благополучия в жизни! Пусть близкие люди будут счастливы и здоровы, а в семье всегда царит любовь! Желаем чистых помыслов и хороших поступков!

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В праздник Курбан-байрам пожелания мира и добра, много радости и счастья! Пусть Всевышний дарует вам силы и успех, волю к свершениям, здоровье, благополучие! Пусть будет достаток и уют в доме! Поздравляем!

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С праздником Курбан-байрам! Пускай вместе с этим событием в ваш дом войдет счастье и любовь, а души очистятся от печали и негатива. Пусть Аллах будет всегда в ваших сердцах и в ваших мыслях. Пускай ваша вера будет безгранична, а жизнь — праведна и чиста, как самый чистый алмаз. Любви вам и благополучия!

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В праздник Курбан Байрама прошу принять самые чистые и добрые пожелания здоровья, мира, достатка, радости, гармонии и счастья. Пусть мысли в голове, надежды в сердце и дни в жизни станут ясными, светлыми, добрыми.

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Примите мои сердечные поздравления со светлым мусульманским праздником — Курбаном Байрамом! Пусть благополучие не покидает Ваш дом, а душа Ваша будет преисполнена великой радости, чистой любви и горячей веры. Желаю, чтобы по милости Аллаха сбылись все Ваши чаяния и надежды!

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