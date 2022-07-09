В ночь с 8 на 9 июля 2022 года мусульмане мира и Украины отметят праздник Курбан-байрам. В исламе этот праздник считается одним из самых важных и священных. Отмечают его несколько дней и с большим размахом. Дата праздника каждый год меняется и зависит от лунного календаря. В 2022 году мусульмане Украины отметят Курбан-байрам с 9 по 13 июля.
Курбан-байрам: история и суть праздника
Праздник установлен в честь жертвоприношения исламского пророка Ибрагима. Ему явился Ангел и приказал принести в жертву Аллаху своего сына. Мужчина очень плакал и страдал, но повиновался Богу. За преданность Бог в последний момент подменил сына Ибрагима на барана. Таким образом сын пророка выжил.
Курбан-байрам для мусульман - это праздник священного жертвоприношения, а также паломничества в Мекку. Считается что такое паломничество в течение жизни должен совершить каждый праведный мусульманин.
Традиции и запреты Курбан-байрама
На Курбан-байрам верующие делают полное омовение и надевают самые лучшие и новые наряды. В этот праздник мусульмане вспоминают о преданности Богу и милосердии Всевышнего. Целый день они усердно молятся, посещают мечеть и делают добрые дела.
Главной традицией Курбан-байрама является жертвоприношение. Верующие обычно закалывают барана, козу, корову или верблюда. Мясо животного подают на праздничный стол и угощаются всей семьей. За стол принимают любого путника и угощают его.
На Курбан-байрам категорически запрещено мучить жертвенное животное и болезненного убивать его. Нежелательно работать по дому, поскольку это отвлекает от молитв. За день до праздника нельзя есть и пить до заката.
Курбан-байрам: красивые поздравления и открытки
С праздником Курбан Байрам!
Желаю много счастья вам,
Чистейших помыслов, любви,
По жизни светлого пути.
Каждый день пусть радость шлёт,
Удачным будет целый год.
Пускай Аллах вас сохранит
И дом ваш благом озарит.
***
Пусть принесет Курбан Байрам
Большое счастье и удачу,
Здоровья крепкого всем вам
И много денежек в придачу!
Пусть вас Аллах благословит,
Подарит радости вам много,
В душе пусть мир всегда царит,
Желаю вам всего благого!
***
Наступил Курбан-байрам,
Счастья, мира в доме вам.
Чтобы в сердце было место
Только правильным делам!
Пусть Аллах вознаградит
Всем, чего душа велит,
Пусть услышит он молитвы
И на все благословит!
***
С праздником Курбан Байрам,
Светлых сил, здоровья вам.
Жизни долгой и счастливой,
Пусть все сложится красиво!
Пусть Аллах на небесах
Помогает вам в делах.
Пусть душе покой подарит
И на верный путь наставит!
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В этот особый праздник хочется пожелать мира, добрых и светлых надежд, благополучия в жизни! Пусть близкие люди будут счастливы и здоровы, а в семье всегда царит любовь! Желаем чистых помыслов и хороших поступков!
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В праздник Курбан-байрам пожелания мира и добра, много радости и счастья! Пусть Всевышний дарует вам силы и успех, волю к свершениям, здоровье, благополучие! Пусть будет достаток и уют в доме! Поздравляем!
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С праздником Курбан-байрам! Пускай вместе с этим событием в ваш дом войдет счастье и любовь, а души очистятся от печали и негатива. Пусть Аллах будет всегда в ваших сердцах и в ваших мыслях. Пускай ваша вера будет безгранична, а жизнь — праведна и чиста, как самый чистый алмаз. Любви вам и благополучия!
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В праздник Курбан Байрама прошу принять самые чистые и добрые пожелания здоровья, мира, достатка, радости, гармонии и счастья. Пусть мысли в голове, надежды в сердце и дни в жизни станут ясными, светлыми, добрыми.
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Примите мои сердечные поздравления со светлым мусульманским праздником — Курбаном Байрамом! Пусть благополучие не покидает Ваш дом, а душа Ваша будет преисполнена великой радости, чистой любви и горячей веры. Желаю, чтобы по милости Аллаха сбылись все Ваши чаяния и надежды!
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