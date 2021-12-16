Совсем скоро украинцы будут отмечать Новый год 2022 - самый главный и любимый праздник в нашей стране. Для многих людей этот праздник означает не только смену лет, но и психологический предел, шанс начать новую жизнь. 2022 год по восточному гороскопу – год Тигра. Символ года ценит активность, целеустремленность и лидерские качества.
Ранее мы рассказывали, как отметить Новый год 2022 чтобы он начался весело и удачно.
С Новым годом 2022: стихи и проза
Чудесный праздник наступает,
Идет волшебный Новый год,
Когда сбываются желанья
И чудо вдруг произойдет.
Так пусть же множество подарков
Кладет под ёлку Дед Мороз,
Чтоб среди них любовь и счастье
Для каждого в семье нашлось!
***
Вот Новый год стучится в дверь.
А старый год уходит,
И пусть с собой он унесет
Волненья и тревоги.
Пусть канут в лето неудачи,
Заботы и печали,
И в жизнь ворвутся чудеса,
Которых вы не ждали!
***
Поздравляю с Новым годом
И желаю не грустить.
Неурядицы, обиды,
Лучше в старом позабыть.
Пойте, смейтесь, веселитесь,
Будьте счастливы вдвойне.
Всем прекрасного здоровья,
И везения вам втройне!
***
С Новым годом поздравляем,
И желаем не болеть,
С позитивом улыбаться,
И с душою песни петь!
Петь, когда на сердце радость,
Когда счастье, когда грусть,
Петь, когда захочешь сладость
С чаем утром взять куснуть!
Петь, когда идешь работать,
Петь, когда ложишься спать,
Петь, чтобы могла легко ты
Фантазировать, мечтать!
***
Что желают в Новый год?
Чтобы не было хлопот,
Быть здоровым и любимым,
Для друзей — незаменимым.
Пусть под елкой Дед Мороз
Вам оставит счастья воз.
И еще, к нему в придачу,
Радость, сказку и удачу!
***
Поздравляем, поздравляем!
Волшебства, чудес желаем!
Жизни радостной и долгой
И крепчайшего здоровья.
Пусть мечтанья Дед Мороз
Все исполнит без хлопот,
Пусть желанный Новый год
Много счастья принесет!
***
Поздравляю С Новым годом! Желаю домашнего уюта, отличного настроения, яркой мечты, Доброй Надежды, жизненного достатка, искренней радости и верной любви. Желаю, чтобы Новый год принес много встреч с друзьями, много веселья, много путешествий, много приятных забот. И пусть твое сердце переполняет счастье!
***
С Новым годом! Пусть новые идеи, проекты и перспективы принесут много радости и вдохновения! Пусть семейное тепло создаст уютную и приятную атмосферу, пусть случаются настоящие чудеса и неожиданные сюрпризы! Теплоты желаю и красоты, грандиозных планов на будущее и щедрых даров от Вселенной!
***
Искренне поздравляю С Новым годом! Пусть все неудачи и потери станут лишь пылинкой прошлого. Пусть этот год подарит только счастье и благополучие, в сердце полыхает яркий огонь любви, а удачи и везения достаточно будет на весь год.
***
С Новым годом! Пусть в новогоднюю ночь вас ждет настоящее чудо, которое подарит необычайную радость. Пусть в доме царят мир и тепло, благосостояние и любовь. Пусть каждая минута Нового года будет наполнена смыслом и приятными эмоциями!
Поздравления с Новым годом 2022 в картинках и открытках
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