Поздравления с Новым годом 2022 заряжают предвкушением праздничной сказки.

Совсем скоро украинцы будут отмечать Новый год 2022 - самый главный и любимый праздник в нашей стране. Для многих людей этот праздник означает не только смену лет, но и психологический предел, шанс начать новую жизнь. 2022 год по восточному гороскопу – год Тигра. Символ года ценит активность, целеустремленность и лидерские качества.

Ранее мы рассказывали, как отметить Новый год 2022 чтобы он начался весело и удачно.

С Новым годом 2022: стихи и проза

Чудесный праздник наступает,

Идет волшебный Новый год,

Когда сбываются желанья

И чудо вдруг произойдет.

Так пусть же множество подарков

Кладет под ёлку Дед Мороз,

Чтоб среди них любовь и счастье

Для каждого в семье нашлось!

***

Вот Новый год стучится в дверь.

А старый год уходит,

И пусть с собой он унесет

Волненья и тревоги.

Пусть канут в лето неудачи,

Заботы и печали,

И в жизнь ворвутся чудеса,

Которых вы не ждали!

***

Поздравляю с Новым годом

И желаю не грустить.

Неурядицы, обиды,

Лучше в старом позабыть.

Пойте, смейтесь, веселитесь,

Будьте счастливы вдвойне.

Всем прекрасного здоровья,

И везения вам втройне!

***

С Новым годом поздравляем,

И желаем не болеть,

С позитивом улыбаться,

И с душою песни петь!

Петь, когда на сердце радость,

Когда счастье, когда грусть,

Петь, когда захочешь сладость

С чаем утром взять куснуть!

Петь, когда идешь работать,

Петь, когда ложишься спать,

Петь, чтобы могла легко ты

Фантазировать, мечтать!

***

Что желают в Новый год?

Чтобы не было хлопот,

Быть здоровым и любимым,

Для друзей — незаменимым.

Пусть под елкой Дед Мороз

Вам оставит счастья воз.

И еще, к нему в придачу,

Радость, сказку и удачу!

***

Поздравляем, поздравляем!

Волшебства, чудес желаем!

Жизни радостной и долгой

И крепчайшего здоровья.

Пусть мечтанья Дед Мороз

Все исполнит без хлопот,

Пусть желанный Новый год

Много счастья принесет!

***

Поздравляю С Новым годом! Желаю домашнего уюта, отличного настроения, яркой мечты, Доброй Надежды, жизненного достатка, искренней радости и верной любви. Желаю, чтобы Новый год принес много встреч с друзьями, много веселья, много путешествий, много приятных забот. И пусть твое сердце переполняет счастье!

***

С Новым годом! Пусть новые идеи, проекты и перспективы принесут много радости и вдохновения! Пусть семейное тепло создаст уютную и приятную атмосферу, пусть случаются настоящие чудеса и неожиданные сюрпризы! Теплоты желаю и красоты, грандиозных планов на будущее и щедрых даров от Вселенной!

***

Искренне поздравляю С Новым годом! Пусть все неудачи и потери станут лишь пылинкой прошлого. Пусть этот год подарит только счастье и благополучие, в сердце полыхает яркий огонь любви, а удачи и везения достаточно будет на весь год.

***

С Новым годом! Пусть в новогоднюю ночь вас ждет настоящее чудо, которое подарит необычайную радость. Пусть в доме царят мир и тепло, благосостояние и любовь. Пусть каждая минута Нового года будет наполнена смыслом и приятными эмоциями!

Поздравления с Новым годом 2022 в картинках и открытках

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Автор: Екатерина Пулатова