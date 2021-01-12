Новогодние и рождественские праздники имеют множество традиций и народных обычаев, связанных с обрядовыми песнями. На Рождество и в Старый Новый год 14 января дети и молодежь посещают дома соседей, родственников и крестных, где поют щедривки и колядки. Колядки - это небольшие песенки с пожеланиями благополучия, здоровья и богатого урожая в наступающем году. Дети заучивают наизусть эти стихи и затем зачитывают их и получают от хозяев деньги или угощение.
Тексты колядок на Старый Новый год на русском и украинском
В этот вечер колядуем!
Открывайте дверь входную!
Весело, с душой встречайте,
И скорее угощайте!
Колбасой и пирогами,
Салом, творогом, блинами!
Напоследок шоколадку!
И монетку для порядку!
***
Колядин–колядин!
Я у батька один!
Коротенький кожушок,
Дайте грошей мiшок!
якщо грошей мало –
то давайте сало,
якщо сала нема –
то давайте пирога!
***
Старый Новый год встречай,
Нам ворота отворяй!
Детвора пришла с мешком,
Нас побалуй пирожком!
Дай, хозяйка, хлебушка,
Будет ясным небушко!
Дай, хозяйка, сладостей,
Будет много радости!
Будем ми колядувати,
Бо пустили нас до хати.
У вас хата гарна, чиста
І ялиночка врочиста.
Ми колядочку співаєм –
Щастя в домі всім бажаєм.
Щоб росла у вас пшениця
І родила вся пашниця.
І щоб хліб та пироги
На столі завжди були.
Щоб водилися і гроші,
Щоб харчі були хороші.
І щоб гривні та „зелені”
Набивали вам кишені.
Як мине цей рік багатий,
Ще прийдем колядувати!
***
Коляда, коляда, пригласите со двора!
В хату к вам сейчас придем
И станцуем, и споем.
Хозяев прославляем,
Счастья им желаем!
Коляда, коляда,
Вам – забава, нам – еда.
Не скупитесь, поделитесь,
Вот мешок. Пирог – сюда!
***
Коляд, коляд, колядниця.
Добра з медом паляниця.
А без меду не така,
Дайте, дядьку, п'ятака.
Як не дасте п'ятака,
Візьму бика за рога.
Не давайте копійки,
Бо порвуться кишеньки,
Будьте, люди, гонорові!
Дайте гроші паперові!
***
Коляд, коляд, коляда!
Холод взимку не біда.
Двері швидше відчиніть,
Нас до себе запустіть!
Всі, хто є у вашій хаті,
Будуть дужі та багаті!
На городі вродять густо
І картопля, і капуста,
Помідори й огірочки
І для сина, і для дочки.
Ось промова в нас така! Ви ж готуйте п’ятака!
Вам также может быть интересно:
- Щедривки на Старый новый год 2021 - подборка лучших текстов песен на русском и украинском
- Старый Новый год: история праздника, как принято отмечать этот день
- "Щедрик, щедрик, щедривочка" - текст щедривки и видео красивых выступлений
- Посевалки на Старый Новый год 2021: красивые и забавные тексты для детей и взрослых
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram