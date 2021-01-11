Щедровки поют на Щедрый Вечер и Старый Новый год 13-14 января.

В Украине существует давняя традиция на Старый Новый год. Накануне праздника отмечается праздник Щедрый Вечер, который имеет множество традиций. В ночь с 13 на 14 января дети и молодежь ходят по домам соседей и крестных и поют обрядовые песни - щедривки, в которых желают хозяевам дома благополучия и богатства.

Тексты щедривок на русском и украинском

Щедрик, щедрик, щедрівочка

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Ой сивая та і зозуленька

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Усі сади та і облітала,

А в одному та і не бувала.

А в тім саду три тереми.

А в першому – ясен місяць,

А в другому – красне сонце,

А в третьому – дрібні зірки.

Ясен місяць – пан господар,

Красне сонце – жона його,

Дрібні зірки – то їх дітки.

Щедровочка щедровала,

Под оконцем ночевала,

Чи баран, чи овца,

Подавайте блинца,

Не кусайте, не ломайте,

А по целому давайте!

Щедрый вечер, добрый вечер!

***

Щедровочка щедровала,

Под оконцем ночевала,

Чи баран, чи овца,

Подавайте блинца,

Не кусайте, не ломайте,

А по целому давайте!

Щедрый вечер, добрый вечер!

***

Ой, господар, господарочку,

Пусти в хату Меланочку,

Меланочка чисто ходить,

Нічого в хаті не пошкодить.

Як пошкодить, то помиє,

Їсти зварить та й накриє.

Добрий вечір!

Щедрий вечір, добрий вечір, пан господар вдома?

Ой є він, є, сидить поконець стола,

Щедрий вечір, добрий вечір, сидить поконець стола.

А на тім столику три келішки стоять,

Щедрий вечір, добрий вечір, три келішки стоять.

З першого келіха п'є Пречиста Діва,

Щедрий вечір, добрий вечір, п'є Пречиста Діва.

З другого келіха сам Господь ужива,

Щедрий вечір, добрий вечір, сам Господь ужива.

З третього келіха сам господар ужива

Щедрий вечір, добрий вечір, сам господар ужива.

***

Як ходили ми бродили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ми прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону — ангелятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні і веселі,

Море сміху і любові.

Щоб усі були здорові!

***

Прийшли щедрувати до вашої хати.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

Тут живе господар – багатства володар.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його багатство – золотiї руки.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

А його потiха – хорошiї дiти.

Щедрий вечiр, добрий вечiр!

Заморозил нас мороз,

Угощенье чует нос,

Старый новый год пришел,

Щедрый вечер он привел.

Дай хозяйка пирожок,

Денег вырастет стожок,

Дай колбаски и мясца,

Будет счастье до конца.

Дай конфетку или торт,

Не напакостит сам черт,

Горсточку сыпни монет,

Жить вам в радости сто лет!

***

Старый добрый Новый год

Счастье пусть вам в дом несет,

Дайте ряженым конфетку,

Денег звонкую монетку,

Не скупитесь на гроши,

Угостите от души,

И за щедрость вам воздастся,

Будет радость и богатство!

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Автор: Екатерина Пулатова