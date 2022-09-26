Когда День учителя 2022 и что подарить педагогу - читайте на УНИАН.

День учителя - один из самых популярных профессиональных праздников в году, который всегда отмечают с большим размахом.

В 2022 году во время военного положения большинство учителей работает в формате онлайн, но все равно получат поздравления от учеников и их родителей. Даже во время войны педагоги продолжают выполняют свою трудную миссию.

День учителя 2022 - дата и история праздника

День учителя в Украине отмечается ежегодно в первое воскресенье октября. В 2022 году это 2 октября. Всемирный день учителя отмечается ежегодно 5 октября.

Видео дня

День учителя начали отмечать в УССР с 1980 года. В независимой Украине торжество празднуют с 1994 года по указу Леонида Кучмы. Цель праздника - поблагодарить учителей за их непростой и часто неблагодарный труд.

Как отмечают День учителя

Хотя праздник отмечается в воскресенье, учителя по традиции принимают поздравления и подарки в пятницу накануне праздника, поскольку это последний рабочий день. Школьники и их родители приносят в школу цветы и подарки, а самый большой букет дарят классному руководителю.

В воскресенье учителя принимают звонки с поздравлениями и словами благодарности. Нередко уже взрослые выпускники звонят своим бывшим учителям в эту дату.

Во многих украинских школах на праздник проводится "День самоуправления", когда старшие ученики сами проводят уроки в младших классах, а учителя лишь иногда проверяют процесс. На День учителя педагогам вручают награды и премии за хорошую работу.

Что подарить учителю на праздник

Обычно родители вместе скидываются на подарок классному руководителю. Подарок следует выбирать с душой, чтобы он был действительно полезен педагогу. Обычно при выборе подарка учитывают хобби учителя, или дарят ему полезные вещи для работы. Вот несколько идей для подарков:

онлайн-курс;

сертификат в книжный магазин;

набор кофе или чая;

билет в театр или оперу;

флешка или наушники;

настольная или карточная игра;

набор сладостей с записками-благодарностями от учеников;

флорариум - цветы в декоративном горшке;

для классного руководителя - фотоальбом с общими фото класса, или чашка с фотопринтом класса.

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