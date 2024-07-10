В этом году три больших Спаса будем отмечать по новому церковному календарю.

Ежегодно в августе верующие украинцы отмечают три больших Спаса, которые названы в честь сезонных продуктов. В течение многих лет даты этих трёх религиозных праздников оставались неизменными. Однако с переходом церкви на новоюлианский календарь даты изменятся на 13 дней. Узнайте и запомните, когда Спасы в 2024 году по новому стилю.

Когда Медовый Спас 2024

Медовый Спас или Маковея - это народное название церковного праздника Происхождение древ Креста Господнего. В этот день верующие освящают домашний мёд и купаются в реках. Ранее торжество отмечалось 14 августа.

С переходом на новый календарь Медовый Спас 2024 наступит 1 августа.

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Когда Яблочный Спас 2024

Яблочный или Второй Спас посвящен празднику Преображение Господне. По старой украинской традиции только после него можно есть яблоки. До перехода на новоюлианский календарь яблоки освящали 19 августа.

По новому стилю Яблочный Спас 2024 мы отпразднуем 6 августа.

Когда Ореховый Спас 2024

Ореховый или Хлебный Спас считается праздником сбора урожая и жатвы сена. Из нового зерна в этот день выпекают хлеб и затем освящают. В церкви же на Третий Спас отмечают перенесение Нерукотворного образа Спасителя. Старая дата праздника - 29 августа.

По новоюлианскому календарю Ореховый Спас 2024 наступит на 13 дней раньше - 16 августа.

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