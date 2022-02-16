Когда наступит важное религиозное событие и что нужно делать в Прощеное воскресенье - узнайте на УНИАН.

Ежегодно православные верующие в определенную дату отпускают друг другу все обиды. Прощеное воскресенье 2022 наступит 6 марта, когда заканчивается Масленица, а на следующий день начинается Великий пост. Какие слова нужно говорить в Прощеное воскресенье и какие традиции чтить - читайте далее в материале.

Ранее мы рассказывали о том, когда наступит Мясопустная родительская суббота 2022.

Прощеное воскресенье 2022 - главные традиции

Основное, что церковь рекомендует сделать в этот день - это простить своих близких и самим попросить у них прощения. Главное - делать это искренне, раскаявшись в совершенном. Согласно библейским заветам, человек, который не отпустил обиду и не очистил свою душу, не может поститься перед Пасхой - 48 дней аскетизма не помогут ему стать ближе к Богу. Когда у вас просят прощения, нужно отвечать: "Бог простит, и я прощаю".

Второе название Прощеного воскресенья - "Сыропустная неделя". Это значит, что православные люди могут употреблять только молочные продукты.

Что нужно делать в Прощеное воскресенье

Чтобы заручиться поддержкой церкви и точно избавиться от обид, сходите в церковь на вечернюю литургию и помолитесь. Кроме этого, воспользуйтесь традиционными обычаями:

попросите прощения у близких;

подайте милостыню и помогите нуждающимся;

исповедуйтесь в церкви;

устройте семейный ужин;

покормите бездомных животных и птиц.

Перед тем, как начинать соблюдать Великий пост, вы должны очистить свою душу и разум от прошлых грехов, а также больше не повторять содеянное и мыслить только положительно.

Что нельзя делать в день Прощеного воскресенья

Христиане должны прислушиваться не только к народным поверьям, но и к религиозным канонам. В День всепрощения нельзя:

тяжело работать;

ссориться и сплетничать;

шить, стирать и убирать;

пить алкоголь.

Лицемерие и двуличие - грехи, за которые Иисус жестоко наказывает людей. Поэтому на Прощеное воскресенье лучше совершать только благие поступки и "быть", а не "казаться".

Молитвы на Прощеное воскресенье

Православная церковь рекомендует посетить храм или помолиться дома, чтобы отпустить свои грехи. Для этого УНИАН выбрал самую эффективную молитву:

Спаситель, научи меня простить от всей души всех, кто чем либо меня обидел. Я знаю, что не имею права на помилование, что не могу предстать пред Тобой с чувствами вражды, которые таятся в моей душе. Очерствело мое сердце! Нет во мне любви! Помоги мне, Господи! Молю Тебя, научи меня простить обидящих меня, как Сам Ты Бог мой, на кресте простил врагов Твоих!

Также в этот день можно прочесть заговор и попросить у Господа счастья в жизни. Обязательно лягте спать до захода солнца и скажите вслух:

Зажгись звезда яркая на небосклоне, на радость всему крещеному миру, засветись огнем негасимым на утеху православным! Загляни звезда и в мой дом, в дом раба Божьего (ваше имя), освети своим светом негасимым мой дом, желание мое услышь (ваше желание) и исполнить помоги! Аминь!

Произносить заговор необходимо трижды, после каждого раза - креститься.

Вас также могут заинтересовать новости: