Праздник установлен в память об чудесном спасении архистратигом Михаилом храма от язычников.

В православном календаре на сентябрь есть праздник, установленный в память об одном из великих чудес архангела Михаила – главного среди архангелов и главы небесного воинства, противостоящего силам зла. В народе этот праздник называется Михайлово чудо.

Когда празднуют Михайлово чудо в 2020 году

Михайлово чудо является непереходным праздником, то есть каждый год дата его празднования одна и та же, а именно – 19 сентября. Именно в этот день вспоминают спасение архистратигом Михаилом храма в Хонех (Колоссах) от нападения язычников в IV веке.

Михайлово чудо: что это за праздник

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Согласно преданию, в городе Хонех (Колоссы) был храм, посвященный архангелу Михаилу, построенный одним из жителей города в благодарность за исцеление дочери водами целебного источника, протекавшего на том месте.

Однажды язычники задумали уничтожить храм и убить пономаря Архипа, служившего там на протяжении 60 лет. Для этого они соединили две горные реки в одно русло и направили их на храм, чтобы затопить его.

Благочестивый Архип начал молиться о спасении церкви. Тогда у храма появился архистратиг Михаил. Ударом жезла он образовал в горе расщелину, и вода потекла в нее. Идолопоклонники разбежались от ужаса, а храм остался невредимым.

Что нужно сделать на Михайлово чудо

В день празднования Михайлово чуда обязательно нужно сходить в церковь на праздничную литургию, которая будет проводиться в каждом соборе.

Также в праздник верующие искренне и от души молятся архангелу Михаилу - в этот день даже самая невероятная молитвенная просьба может быть исполнена.

Считается также, что 19 сентября больные могут вылечиться. Поэтому наши предки проводили ритуалы на здоровье и благополучие.

На Михайлово чудо также было принято устраивать гуляния и ходить друг к другу. Наши предки, в частности, собирались с родственниками за праздничным столом, чтобы решить все вопросы и разногласия. Потом они начинали гулянье.

Михайлово чудо: что нельзя делать

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На Михайлово чудо строго запрещено работать. Наши предки верили, что тех, кто приступает к работе, ждут неприятности.

Ни в коем случае в этот день нельзя ссориться. Все возникшие конфликты и разногласия нужно решать только мирным путем, не повышая голос и сдерживая эмоции.

Кроме того, после трапезы не рекомендовано выбрасывать остатки пищи со стола. Их принято отдавать нуждающимся и голодающим.

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Автор: Алина Вишневская