В 2025 году своих мам украинцы будут поздравлять в мае.

Ежегодно в мае Украина отмечает День матери, который посвящен всем родившим и беременным женщинам. Этот трогательный праздник мы встречаем вместе с большинством стран мира. В эту дату чествуют самую важную женщину в жизни каждого человека.

Дата этого праздника меняется из года в год. Мы расскажем, когда День матери наступает в 2025 году и какая грустная история скрывается за его основанием.

Когда День матери в Украине в 2025 году

В Украине и ещё 24 странах мира "профессиональный" праздник мам отмечается во второе воскресенье мая. Таким образом, День матери 2025 будет 11 мая.

Видео дня

В некоторых странах торжество имеет другие даты. Например, в Грузии мам поздравляют 3 марта, в Греции - 9 мая, в Швеции и Франции - в последнее воскресенье мая, в Польше - 26 мая.

Как появился День матери

История основания даты грустная. Идея посвятить один день в году матерям возникала у многих организаций. Однако нынешний День матери основала в 1907 году американка Анна Джарвис в память о своей маме, которая лечила и кормила солдат во время Американской гражданской войны. Мать Анны часто выражала желание создать праздник в честь всех матерей мира, и после смерти её дочь добилась этого.

Джарвис прислала много писем в государственные учреждения, и её усилия не остались незамеченными. В 1914 году второе воскресенье мая стало Днем американских матерей в США, а в последующие годы присоединились другие страны.

В Украине День матери впервые отметили в 1929 году во Львове и Тернополе - мамам посвящали концерты, фестивали и конференции. Интересно знать, что в 1939 году советская власть запретила этот праздник. И только с установлением независимости торжество вернулось.

Как отмечают День матери в Украине

Обычно в этот день устраивают концерты, выступления и акции в честь матерей. В детсадах и школах проводятся образовательные мероприятия, где дети поздравляют мам и делают им подарки.

Лучший способ отметить эту дату - провести день с мамой или хотя бы позвонить ей, если нет возможности встретиться.

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