Ежегодно в середине осени экономисты Украины отмечают свой профессиональный праздник. День экономиста посвящен всем работникам финансовых отделов в банках, частных и государственных компаниях, а также преподавателям и студентам экономических факультетов.
Когда отмечается День экономиста 2023
Украина отмечает этот праздник вместе со всем миром, во Всемирный день экономиста 12 октября. В эту дату проводят лекции и семинары по экономике, мастер-классы, дни открытый дверей в экономических учебных заведениях. Экономистов награждают грамотами, премиями и дипломами. В эту дату экономисты устраивают корпоративы и принимают поздравления от близких.
Поздравления с Днем экономиста
Поздравляю с Днём экономиста. Желаю каждый свой день использовать рационально и успешно для достижения всех целей, для покорения намеченных вершин. Пусть ни экономика, ни личное благополучие никогда не идут на спад. И пусть в твоей жизни всегда наблюдается экономический, профессиональный, личный рост!
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Сегодня День экономиста,
Считать умельцев светлый день.
Пусть взгляд ваш радостью искрится.
Не будет горестей, проблем.
Желаем вам большого счастья,
Любви огромной, доброты,
И никогда не ошибаться.
Успех с удачею найти.
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Желаю самых достоверных отчетов, детальной аналитики и только точных прогнозов! Пусть работа приносит радость, прибыль увеличивается в разы, в делах будет порядок, в душе - покой и умиротворение!
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Сегодня день твой, экономист!
Баланс всегда пусть будет чист
И премия в величине зарплаты,
Чтоб кошельки были богаты,
Чтоб мозг работал на отлично,
Царило счастье в жизни личной!
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Поздравляю с Днём экономиста и от души желаю уверенности, удачи, умения преуспевать во всём и всегда! Не экономь на себе и своих желаниях, не упускай своих возможностей в жизни и не допускай ни одной ошибки в работе!
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Желаем жить всегда в достатке,
Желаем кризисов не знать,
Всегда и пить, и кушать сладко,
И никогда не унывать.
И на себе не экономить,
И не отказывать ни в чем,
И о коллегах тоже помнить,
И чаще поощрять рублем.
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Поздравляю с Днём экономиста. Желаю всегда держать нос по ветру удачи и успеха, желаю никогда не останавливаться и с каждой достигнутой целью становиться ещё уверенней, сильней. Работы "на ура" и жизни с полным набором благ.
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Пусть благодаря людям этой профессии в жизни будет все в порядке с экономикой, будет на что баловать себя, на что дарить подарки и делать людям добро, а самое главное, радовать близких людей, чтобы видеть их улыбки.