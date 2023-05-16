Киево-Печерская икона Успения Богородицы чтится православными верующими 16 мая.

Православные отмечают церковный праздник 16 мая в честь одной из главных святынь Киево-Печерской лавры. Киево-Печерская икона Успения Пресвятой Богородицы дала название всему храму. В данный момент местонахождение святыни неизвестно, многими людьми она считается уничтоженной. Но верующие продолжают молиться копиям иконы и надеются, что Божья Мать услышит молитвы.

Киево-Печерская икона Успения Богородицы - что за святыня и в чем помогает

Икона изображает земную кончину Божьей Матери и вознесение её в Царство Небесное. Иисус принимает на руки душу своей матери. У головы Богородицы стоит апостол Петр с кадилом, у ног - апостол Павел. Икона изготовлена из чистого золота с добавлением бриллиантов.

Этой иконе молятся о благословении, защите, наставлении на правильный путь. По преданию, этой святыне молились казаки во время осады турками Чигирина 1677 году, и это отвело беду от Киева. Считается, что перед Киево-Печерской иконой нельзя лгать и давать неправдивые клятвы.

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История Киево-Печерской иконы Богородицы

Согласно православным преданиям, Богородица сама выбрала Киево-Печерский храм своим уделом, прислала к нему свою икону вместе с четырьмя строителями из Константинополя. Четверо зодчих получили икону от Божьей Матери, которая явилась им. Они проделали долгий путь до Киева и вручили святыню преподобным Антонию и Феодосию, основателям Киево-Печерской лавры.

Киево-Печерская икона Успения Богородицы находилась в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. За время пребывания в лавре она пережила несколько пожаров и бедствий и каждый раз оставалась невредимой. Во Вторую мировую войну во время оккупации Киева святыню передали в Одесский музей, а позднее её вывезли в Восточную Пруссию. Существуют сведения очевидцев о том, что икона была уничтожена в 1945 году.

Молитва Киево-Печерской иконе "Успение Богородицы"

О, Пресвятая и Пренепорочная Дева Богородица, наша Печерская похвала и украшение, покрова и заступление, истинная Владычица избранного удела Твоего; прими нас, недостойных рабов Твоих, слова молитвы с верою и любовью приносящих пред чудным образом Твоим. Освяти милостивно греховное житие наше, просвещающе его светом покаяния, осени нас, обремененных скорбями многими, Твоею небесною радостью. Сподоби нас всегда славить Тебя в мире и благочестии в обители Печерской. С Твоей помощью избавимся мы от пороков и достигнем вечной жизни. Молимся Тебе, Богородица, и основателям Киево-Печерской лавры Антонию и Феодосию, и всем преподобным Печерским. Едиными устами и сердцем прославляем Тебя и Твоего Сына, с Его Отцом и Пресвятым, Всеблагим, Животворящим и Единосущным Его Духом во веки веков. Аминь.

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