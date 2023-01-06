Католическое Крещение 2023 расходится в датах с православным и имеет другие традиции.

Крещение Господне - это один из важнейших праздников в христианстве, когда верующие вспоминают Крещение Иисуса в реке Иордан в тридцатилетнем возрасте. В православии Крещение 2023 отмечается 6 января по старому стилю, что соответствует 19 января в современном календаре. У католиков же и дата, и традиции праздника отличаются.

Крещение Господне 2023 - история праздника

В Евангелие говорится, что Иисус Христос в 30-летнем возрасте обратился к Иоанну Предтече, чтобы тот крестил Иисуса в реке Иордан. Как известно, крещение "смывает" грехи с человека и открывает путь в Царство Небесное. И хотя Иисус был безгрешен, но своим поступком он дал пример другим верующим, что перед Богом равны все. Считается, что во время крещения на землю снизошел Господь в виде голубя и подтвердил, что Иисус является его сыном.

Когда католическое Крещение 2023

Православные церкви отмечают Богоявление и Крещение в одну дату - 6 января (19 января по новому стилю). В католичестве Богоявление и Крещение - это два разных праздника.

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Католики отмечают Богоявление 6 января, а Крещение Господне - в следующее после Богоявления воскресенье. Поэтому Крещение у католиков всегда является выходным днем. Богоявление (6 января) в 2023 году выпадает на пятницу, а католическое Крещение, соответственно, отмечается 8 января.

Католическое Крещение 2023 - как отмечают католики

У католиков не принято купаться в проруби на Крещение, да и у православных эта традиция существует лишь несколько лет. Празднование Крещения у католиков весьма скромное и предусматривает молитвы и посещение богослужений. На Крещение католики, как правило, не работают, поскольку праздник всегда выпадает на воскресенье.

Поздравления и открытки с Крещением 2023

С Крещением Господним вас!

Здоровья вам и вашим близким.

Хранит вас Бог пусть каждый час,

Пусть ваше сердце будет чистым.

Пусть будет ваша жизнь светла

И свет внутри вас не угаснет.

Все ваши добрые дела

Пусть к вам большим вернутся счастьем.

***

В день Крещения январский

Пусть студеная вода

Смоет горести, печали

И проблемы навсегда!

Что бы в жизни ни случилось,

Пусть Господь тебя хранит,

Счастьем, бодростью, здоровьем

В этот праздник наградит!

***

В Крещение желаю вам

Спокойствия и мира,

Водой святой чтоб навсегда

Все беды ваши смыло,

Здоровья крепкого сполна,

В душе жила чтоб доброта,

Всегда любовью и теплом

Наполнен будет пусть ваш дом!

***

С Крещением Господним!

Побольше сил, здоровья,

Побольше дней счастливых,

Наполненных любовью.

Тепло пусть в семьях будет,

Проблемы все уйдут.

Спокойствие и радость

Пускай все обретут!

***

Желаю, чтоб Господне Крещение

Добра тебе побольше принесло,

Господь послал свое благословение

И прочь отвел ненастья и все зло!

Тебе желаю счастья и достатка,

Здоровья много крепкого и сил,

Гармонии, душевного порядка,

Чтоб радость каждый миг тебе дарил!

***

Чудесный праздник средь зимы —

Крещение Господне.

В сей день духовной чистоты

Желаем стать свободней

От мыслей грустных и от бед,

От суеты тяжелой.

Пусть душам вашим явит свет

Дух Божий — белый голубь.

***

Поздравляю всех католиков с Крещением Господним! Хотелось бы пожелать в этот светлый, чудесный день внутреннего спокойствия, теплоты в вашем доме, счастья в каждом дне. Пусть Бог хранит всю вашу семью.

***

С Крещением Господним всех католиков! Пусть этот праздник принесёт духовную чистоту, тепло и свет в мыслях и душе, крепкое здоровье и веру. Пусть Бог благословит вашу семью и нашу страну, пусть принесет мир в Украину!

***

Поздравляю с Крещением Господним! В этот светлый праздник хочу пожелать вам крепкого здоровья, благополучия и душевного спокойствия. Чтоб в вашем доме всегда будет счастье, любовь, добро и вера.

***

Поздравляю с Крещением Господним! Пусть в этот яркий и чистый праздник Господь наполнит вас здоровьем, умиротворением и радостью, а чудесная сила и святая вода исцелят тело и подарят благодать для души. С праздником!

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