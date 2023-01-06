Крещение Господне - это один из важнейших праздников в христианстве, когда верующие вспоминают Крещение Иисуса в реке Иордан в тридцатилетнем возрасте. В православии Крещение 2023 отмечается 6 января по старому стилю, что соответствует 19 января в современном календаре. У католиков же и дата, и традиции праздника отличаются.
- Крещение Господне 2023 - история праздника
- Когда католическое Крещение 2023
- Католическое Крещение 2023 - как отмечают католики
- Поздравления и открытки с Крещением
Крещение Господне 2023 - история праздника
В Евангелие говорится, что Иисус Христос в 30-летнем возрасте обратился к Иоанну Предтече, чтобы тот крестил Иисуса в реке Иордан. Как известно, крещение "смывает" грехи с человека и открывает путь в Царство Небесное. И хотя Иисус был безгрешен, но своим поступком он дал пример другим верующим, что перед Богом равны все. Считается, что во время крещения на землю снизошел Господь в виде голубя и подтвердил, что Иисус является его сыном.
Когда католическое Крещение 2023
Православные церкви отмечают Богоявление и Крещение в одну дату - 6 января (19 января по новому стилю). В католичестве Богоявление и Крещение - это два разных праздника.
Католики отмечают Богоявление 6 января, а Крещение Господне - в следующее после Богоявления воскресенье. Поэтому Крещение у католиков всегда является выходным днем. Богоявление (6 января) в 2023 году выпадает на пятницу, а католическое Крещение, соответственно, отмечается 8 января.
Католическое Крещение 2023 - как отмечают католики
У католиков не принято купаться в проруби на Крещение, да и у православных эта традиция существует лишь несколько лет. Празднование Крещения у католиков весьма скромное и предусматривает молитвы и посещение богослужений. На Крещение католики, как правило, не работают, поскольку праздник всегда выпадает на воскресенье.
Поздравления и открытки с Крещением 2023
С Крещением Господним вас!
Здоровья вам и вашим близким.
Хранит вас Бог пусть каждый час,
Пусть ваше сердце будет чистым.
Пусть будет ваша жизнь светла
И свет внутри вас не угаснет.
Все ваши добрые дела
Пусть к вам большим вернутся счастьем.
***
В день Крещения январский
Пусть студеная вода
Смоет горести, печали
И проблемы навсегда!
Что бы в жизни ни случилось,
Пусть Господь тебя хранит,
Счастьем, бодростью, здоровьем
В этот праздник наградит!
***
В Крещение желаю вам
Спокойствия и мира,
Водой святой чтоб навсегда
Все беды ваши смыло,
Здоровья крепкого сполна,
В душе жила чтоб доброта,
Всегда любовью и теплом
Наполнен будет пусть ваш дом!
***
С Крещением Господним!
Побольше сил, здоровья,
Побольше дней счастливых,
Наполненных любовью.
Тепло пусть в семьях будет,
Проблемы все уйдут.
Спокойствие и радость
Пускай все обретут!
***
Желаю, чтоб Господне Крещение
Добра тебе побольше принесло,
Господь послал свое благословение
И прочь отвел ненастья и все зло!
Тебе желаю счастья и достатка,
Здоровья много крепкого и сил,
Гармонии, душевного порядка,
Чтоб радость каждый миг тебе дарил!
***
Чудесный праздник средь зимы —
Крещение Господне.
В сей день духовной чистоты
Желаем стать свободней
От мыслей грустных и от бед,
От суеты тяжелой.
Пусть душам вашим явит свет
Дух Божий — белый голубь.
***
Поздравляю всех католиков с Крещением Господним! Хотелось бы пожелать в этот светлый, чудесный день внутреннего спокойствия, теплоты в вашем доме, счастья в каждом дне. Пусть Бог хранит всю вашу семью.
***
С Крещением Господним всех католиков! Пусть этот праздник принесёт духовную чистоту, тепло и свет в мыслях и душе, крепкое здоровье и веру. Пусть Бог благословит вашу семью и нашу страну, пусть принесет мир в Украину!
***
Поздравляю с Крещением Господним! В этот светлый праздник хочу пожелать вам крепкого здоровья, благополучия и душевного спокойствия. Чтоб в вашем доме всегда будет счастье, любовь, добро и вера.
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Поздравляю с Крещением Господним! Пусть в этот яркий и чистый праздник Господь наполнит вас здоровьем, умиротворением и радостью, а чудесная сила и святая вода исцелят тело и подарят благодать для души. С праздником!
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