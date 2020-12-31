Чтобы грядущий год прошел хорошо, нужно придерживаться нескольких правил.

31 декабря - это последний день в году. Сегодня в полночь произойдет встреча нового 2021 года. Новогодняя ночь считается порой чудес, когда сбываются самые сокровенные желания. Вокруг этого праздника с древней историей существует множество примет и поверий. Некоторые запреты и рекомендации для это ночи связаны с символом года Белым Металлическим Быком.

История Нового года

Читайте такжеПриметы на Новый год 2021: что нельзя и что можно делать, чтобы привлечь удачуНовый год не всегда считался большим праздником, а его дата отличается у разных народов. Впервые его начали отмечать более трех тысяч лет назад. В Вавилоне праздник встречали в день весеннего равноденствия 20 марта и гуляли 2 недели с маскарадами, карнавалами и праздничными шествиями. В Древней Греции Новый год праздновали в день летнего солнцестояния 22 июня, а в Древнем Египте - с июля по сентябрь, во время разлива реки Нил.

На Руси отмечать праздник начали после прихода христианства. Сначала Новый год отмечали в день Пасхи, затем 1 сентября. В 1700 году Петр I назначил датой праздника 1 января, как это было принято в Европе. Обычай ставить елку дома произошел от поверья, что дерево защищает дом от злых сил. А Дед Мороз произошел от слияния нескольких персонажей славянской мифологии и образа Святого Николая.

Запреты в канун Нового года 2021

Существует несколько запретов в новогоднюю ночь, которые связаны с приметами на Новый год.

В новогоднюю ночь нельзя плакать - иначе весь год пройдет в слезах.

Нельзя давать в долг и быть должником - следующий год будет в долгах.

Нельзя обижаться, ругаться и сквернословить, иначе 2021 год встретите в конфликтах.

После захода солнца сегодня не рекомендуется убирать, работать по дому и заниматься готовкой. Даже если вы что-то не успели - позвольте себе расслабиться.

В канун Нового года нельзя стричь ногти и волосы, а также мыть голову.

Приметы на Год Быка

Символ 2021 года Бык - это спокойный и ответственный знак зодиака, который уважает честных и трудолюбивых людей. Чтобы не разгневать восточный знак, при встрече Нового года следует придерживаться некоторых правил.

В канун Нового года нельзя никого обманывать, хвастаться и ругаться. Рекомендуется избегать любых споров, особенно с начальством.

Нельзя ставить на праздничный стол блюда из говядины и телятины. Меню на Новый год лучше подавать с другими видами мяса.

При подборе образа на Новый год рекомендуется отказаться от нарядов красного цвета и откровенной одежды - они могут разгневать Быка.

Нельзя отмечать праздник в неубранной квартире.

Что нужно сделать 31 декабря

До 31 декабря нужно отдать все долги и одолженные вещи.

В канун праздника нужно убрать дом от хлама и поломанных вещей.

Можно украсить елку или квартиру любыми сувенирами с символом Быка - это привлечет удачу.

В центр праздничного стола можно поставить небольшую миску с монетами - чтобы год был прибыльным.

Чтобы привлечь удачу, в бокал с шампанским можно кинуть монетку и выпить напиток во время боя курантов.

В канун 2021 года можно веселиться, радоваться и поздравлять родных.

Читайте также другие новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова