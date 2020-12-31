31 декабря - это последний день в году. Сегодня в полночь произойдет встреча нового 2021 года. Новогодняя ночь считается порой чудес, когда сбываются самые сокровенные желания. Вокруг этого праздника с древней историей существует множество примет и поверий. Некоторые запреты и рекомендации для это ночи связаны с символом года Белым Металлическим Быком.
История Нового года
Читайте такжеПриметы на Новый год 2021: что нельзя и что можно делать, чтобы привлечь удачуНовый год не всегда считался большим праздником, а его дата отличается у разных народов. Впервые его начали отмечать более трех тысяч лет назад. В Вавилоне праздник встречали в день весеннего равноденствия 20 марта и гуляли 2 недели с маскарадами, карнавалами и праздничными шествиями. В Древней Греции Новый год праздновали в день летнего солнцестояния 22 июня, а в Древнем Египте - с июля по сентябрь, во время разлива реки Нил.
На Руси отмечать праздник начали после прихода христианства. Сначала Новый год отмечали в день Пасхи, затем 1 сентября. В 1700 году Петр I назначил датой праздника 1 января, как это было принято в Европе. Обычай ставить елку дома произошел от поверья, что дерево защищает дом от злых сил. А Дед Мороз произошел от слияния нескольких персонажей славянской мифологии и образа Святого Николая.
Запреты в канун Нового года 2021
Существует несколько запретов в новогоднюю ночь, которые связаны с приметами на Новый год.
- В новогоднюю ночь нельзя плакать - иначе весь год пройдет в слезах.
- Нельзя давать в долг и быть должником - следующий год будет в долгах.
- Нельзя обижаться, ругаться и сквернословить, иначе 2021 год встретите в конфликтах.
- После захода солнца сегодня не рекомендуется убирать, работать по дому и заниматься готовкой. Даже если вы что-то не успели - позвольте себе расслабиться.
- В канун Нового года нельзя стричь ногти и волосы, а также мыть голову.
Приметы на Год Быка
Символ 2021 года Бык - это спокойный и ответственный знак зодиака, который уважает честных и трудолюбивых людей. Чтобы не разгневать восточный знак, при встрече Нового года следует придерживаться некоторых правил.
- В канун Нового года нельзя никого обманывать, хвастаться и ругаться. Рекомендуется избегать любых споров, особенно с начальством.
- Нельзя ставить на праздничный стол блюда из говядины и телятины. Меню на Новый год лучше подавать с другими видами мяса.
- При подборе образа на Новый год рекомендуется отказаться от нарядов красного цвета и откровенной одежды - они могут разгневать Быка.
- Нельзя отмечать праздник в неубранной квартире.
Что нужно сделать 31 декабря
- До 31 декабря нужно отдать все долги и одолженные вещи.
- В канун праздника нужно убрать дом от хлама и поломанных вещей.
- Можно украсить елку или квартиру любыми сувенирами с символом Быка - это привлечет удачу.
- В центр праздничного стола можно поставить небольшую миску с монетами - чтобы год был прибыльным.
- Чтобы привлечь удачу, в бокал с шампанским можно кинуть монетку и выпить напиток во время боя курантов.
- В канун 2021 года можно веселиться, радоваться и поздравлять родных.
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