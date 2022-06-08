Как называется 100 лет совместной жизни и почему каждая годовщина имеет свой символ - узнайте на УНИАН.

Свадьба - важное и волнительное мероприятие в жизни каждой девушки. Для мужчин это событие тоже становится знаковым - с появлением кольца на пальце холостяцкая жизнь заканчивается, а приоритеты стремительно меняются. УНИАН расскажет, какие бывают годовщины свадьбы по годам и что нужно дарить супругам.

Ранее мы говорили о том, как узнать характер по почерку.

Годовщины свадьбы по годам - названия и подарки

1 год - Ситцевая свадьба.

Что подарить: ночные рубашки, нижнее белье, комплект постельного белья, скатерть, полотенца.

2 года - Бумажная свадьба.

Что подарить: альбом для свадебных фото, билеты в театр или кино, календарь, поделку из бумаги.

3 года - Кожаная свадьба.

Что подарить: аксессуары из кожи, обложки для документов, сумки, кошельки и портмоне, ремешки для часов.

4 года - Льняная свадьба.

Что подарить: одежду или постельное белье из льна, ароматические свечи, благовония или книгу в обложке из льна.

5 лет - Деревянная свадьба.

Что подарить: подставки под горячие напитки или блюда, декор для дома, часы в деревянной окантовке, стулья, плетеные кресла или кофейный столик.

10 лет - Оловянная свадьба.

Что подарить: джезву для кофе, поднос для напитков, оловянные статуэтки или подсвечники.

15 лет - Хрустальная свадьба.

Что подарить: набор столовых приборов, тарелок или бокалов, красивые светильники или сувениры из хрусталя.

20 лет - Фарфоровая свадьба.

Что подарить: тарелки, чашки, кухонную утварь, вазу для цветов, статуэтки или часы в фарфоровом обрамлении.

25 лет - Серебряная свадьба.

Что подарить: ювелирные украшения, коллекционные ложки, иконы, булавки или другие аксессуары из серебра.

30 лет - Жемчужная свадьба.

Что подарить: украшения из жемчуга, красивые статуэтки, полотенца, постельное белье или пижаму в светлых тонах.

35 лет - Полотняная (коралловая) свадьба.

Что подарить: постельное белье в красных оттенках, скатерть или набор посуды, путевку на отдых, чайный сервиз.

40 лет - Рубиновая свадьба.

Что подарить: украшения с рубином, постельные принадлежности, ночные рубашки, красивые сувениры в красных оттенках.

45 лет - Сапфировая свадьба.

Что подарить: украшения из сапфира, постельные принадлежности, ночные рубашки, красивые сувениры в синих оттенках.

50 лет - Золотая свадьба.

Что подарить: наборы посуды с золотым напылением, кофейники, чайники, золотые украшения, позолоченные статуэтки.

55 лет - Изумрудная свадьба.

Что подарить: скатерти, постельное белье, полотенца, пижамы в зеленых тонах, украшения с изумрудами, цветы в горшках.

60 лет - Бриллиантовая свадьба.

Что подарить: украшения с бриллиантами, постельное белье, полотенца, пижамы в светлых тонах, столовые приборы, наборы тарелок и чашек с блестящими элементами.

65 лет - Железная свадьба.

Что подарить: подкову на счастье, кухонную утварь, бытовую технику, украшения, гаджеты, сувениры из железа.

70 лет - Благодатная свадьба.

75 лет - Коронная свадьба.

80 лет - Дубовая свадьба.

90 лет - Гранитная свадьба.

100 лет - Красная (Платиновая) свадьба.

Что подарить: путевку в санаторий, постельное белье или полотенца, домашние тапочки, ортопедический матрас, подушки, одеяла, теплые носки, стулья, столы, плетеные кресла, бытовую технику.

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