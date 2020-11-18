Год начнется традиционными длительными новогодними выходными. Богатым на праздники будет также и май.

В следующем, 2021-м, году в Украине традиционно будет отмечаться немало государственных и религиозных праздников, которые подарят дополнительные выходные дни.

Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата большого христианского праздника в УкраинеЧасть праздников имеют постоянную дату, а некоторые из них являются переходными и ежегодно празднуются в разные дни. Всего в 2021 году украинцев ожидает более десятка официальных праздничных дней.

Как обычно, год начнется длинными новогодне-рождественскими праздниками, благодаря которым у украинцев будут несколько выходных дней. Традиционно богатым на праздники и, соответственно, выходные будет май. Конечно же, в грядущем году будут отмечаться важные для государства праздники – День Конституции и День Независимости Украины.

Праздники в 2021 году: календарь на год

1 января (пятница) - Новый год

(пятница) - Новый год 7 января (четверг) - Рождество Христово, православное

(четверг) - Рождество Христово, православное 8 марта (понедельник) - Международный женский день

(понедельник) - Международный женский день 1 мая (суббота) - День международной солидарности трудящихся

(суббота) - День международной солидарности трудящихся 2 мая (воскресенье) - Пасха

(воскресенье) - Пасха 9 мая (воскресенье) - День Победы

(воскресенье) - День Победы 20 июня (воскресенье) - Троица

(воскресенье) - Троица 28 июня (понедельник) - День Конституции Украины

(понедельник) - День Конституции Украины 24 августа (вторник) - День Независимости Украины

(вторник) - День Независимости Украины 14 октября (четверг) - День защитника Украины

(четверг) - День защитника Украины 25 декабря (суббота) - Рождество Христово, католическое

Праздничные выходные 2021 года

Январь 2021

В первый месяц нового года у украинцев будут 2 дополнительных официальных выходных дня – 1 января и 7 января. Кроме того, согласно распоряжению правительства, выходными также станут пятница, 8 января. Таким образом, на Рождество в Украине будет 4 выходных подряд – с 7 по 10 января. Такой перенос придется отработать в субботу, 16 января.

Март 2021

В следующем году Международный женский день (8 марта) приходится на понедельник. Поэтому в этот день у украинцев будет выходной.

Май 2021

1 мая, когда празднуется День труда, в новом году будет в субботу, а уже на следующий день, 2 мая, в Украине будут праздновать православную Пасху. Через несколько дней, а именно – в воскресенье, 9 мая, традиционно будет отмечаться День Победы. Поскольку все три праздника приходятся на выходные, то украинцы получат дополнительные дни для отдыха.

Июнь 2021

В первый месяц лета грядущего года в Украине будут отмечать два государственных праздника – Троицу и День Конституции. Благодаря им должны быть дополнительные выходные в июне.

Август 2021

В этом месяце Украина будет отмечать главный свой праздник – День независимости. 24 августа в 2021 году приходится на вторник, поэтому данный день станет выходным. Этот месяц порадует украинцев длительными выходными – с 21 по 24 августа, ведь понедельник, 23 августа, также будет нерабочим днем. Вместо него рабочей будет суббота, 28 августа.

Октябрь 2021

День защитника Украины, который ежегодно отмечают 14 октября, приходится на четверг, соответственно, он будет выходным. На следующий день украинцы также будут отдыхать, но придется отработать в субботу, 23 октября. Соответственно, во второй месяц осени в Украине будет четырехдневный праздничный уик-энд – с 14 по 17 октября.

Декабрь 2021

Последний месяц года в Украине примечателен одним официальным праздником – это католическое Рождество, которое празднуется 25 декабря. В будущем году оно приходится на субботу, поэтому следующий понедельник, 27 декабря, должен быть нерабочим днем.

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Автор: Алина Вишневская