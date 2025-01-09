Узнайте, какие памятные даты отмечаются 9 января и какие известные люди родились сегодня.

Сегодняшний день известен несколькими торжествами и памятными датами. Узнайте, какой праздник 9 января наступает в Украине и в мире, какие есть приметы и запреты дня и кто из известных личностей родился сегодня.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти мученика Полиевкта и чудотворца Евстратия. По старому календарю православные верующие чтят апостола от 70-ти Стефана.

Ранее мы подробно писали, какой сегодня церковный праздник отмечают христиане.

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Какой сегодня праздник в Украине

Официальных национальных торжеств и памятных дат сегодня нет. Неофициально праздник сегодня в Украине называется Степанов день и посвящен чествованию памяти святого Стефана по старому календарю.

Из известных украинцев в эту дату родились анатом Александр Вальтер, историк Степан Томашивский, кинорежиссер Сергей Параджанов, биатлонистка и олимпийская чемпионка Елена Пидгрушна.

Какой сегодня праздник в мире

Неофициально на международном уровне отмечается 9 января праздник Всемирный день хореографа. День посвящен всем мастерам танца, фигурного катания и художественной гимнастики.

9 января является годовщиной нескольких важных мировых событий:

в 1916 году в эту дату закончилась Дарданелльская операция - важная битва Первой мировой войны;

в 1951 году в Нью-Йорке открылась штаб-квартира ООН;

в 2007 году компания Apple представила iPhone 1.

Из известных мировых личностей в эту дату родились хирург Фридрих Эсмарх, писательница и философ Симона де Бовуар, 37-й президент США Ричард Никсон, рок-музыкант Джимми Пейдж, актер Джей Кей Симмонс, певица Лара Фабиан, принцесса Кэтрин Уэльская.

Что за праздник сегодня по народному календарю

Наши предки в праздник сегодня заботились о здоровье лошадей - поили их святой водой, заплетали гриву и кормили лакомствами. День считается удачным для покупки жеребят. Также в эту дату чествовали пастухов.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник отмечается в народе, чтобы не нарушить его запреты. Издавна в эту дату заботились о лошадях, поэтому 9 января нельзя обижать коней и других животных, бить их и повышать голос. Также не стоит делиться личной информацией, особенно с незнакомцами, иначе станете жертвой обмана.

В сегодняшний день есть такие приметы погоды:

Если ударил мороз, то будет хороший урожай овощей.

Деревья покрылись инеем - пшеница уродит.

Если водоемы не покрылись льдом, то серьезных заморозков больше не будет.

Погода 9 января 2025 года будет теплой и облачной. Во многих областях пройдет небольшой дождь.

У кого день ангела сегодня

По новому церковному календарюДень ангела 9 января отмечают обладатели имён Захар, Павел, Петр, Филипп, Антонина.

По старому стилю праздник 9 января посвящен именам Лука, Степан, Теодор, Тихон, Федор, Антонина.

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