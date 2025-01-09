Сегодня именины празднуют Антонина, Павел, Степан и другие.

Сегодня, 9 января, День ангела у множества разных людей. Это важный праздник, в который стоит сходить в храм и тихо отметить в кругу близких. Также день именин может стать хорошим вдохновением при выборе имени для ребенка.

У кого именины 9 января по новому календарю

Захар - имеет древнееврейские корни. Это добродушные и ласковые люди. Они заботливые и внимательные, альтруисты по натуре.

Павел - латинское имя для спокойных и уравновешенных людей. Эти мужчины всегда придут на помощь, надежные и гармоничные.

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Петр - родом из Древней Греции. Значение имени - "непоколебимый". Это сильные и мужественные мужчины, которые иногда демонстрируют авторитарность. Они не жадные, но темпераментные, с сильным характером.

Филипп - древнегреческое имя для своенравных, красивых и гордых людей. Они романтичные, целеустремленные и не способны на агрессию.

Антонина - древнее украинское имя для спокойных и добродушных женщин. Они отзывчивы и доверчивы, их любят окружающие. На работе они прекрасно себя показывают, но главным в жизни считают семью.

Именины сегодня по старому календарю

Лука - имеет латинские корни. Значение имени - "свет". Эти мужчины обладают прекрасной интуицией. Для посторонних они кажутся холодными и замкнутыми, но с близкими показывают себя общительными. Из отрицательных качеств - честолюбие.

Степан - имя родом из Древней Греции. Эти люди поверхностные, не умеют интриговать и полны собственного достоинства. Степаны не злопамятны, спокойны и хладнокровны. С близкими они искренни.

Теодор - имеет древнегреческое происхождение. Носители этого имени творческие, доброжелательные и дисциплинированные. Иногда они могут быть агрессивными и высокомерными. Эти мужчины стремятся к власти и богатству.

Тихон - греческое имя для спокойного и капризного человека. Эти мужчины легко располагают к себе людей, но они не требуют внимания, самодостаточны и имеют много хобби. Тихоны серьезные и доброжелательные, обладают хорошим чувством юмора.

Федор - русское имя греческого происхождения. Они целеустремленные и уверенные в себе. Отличаются честностью, напористостью и педантичностью. Это надежные мужчины с прекрасным вкусом.

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