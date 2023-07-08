Народный праздник 9 июля известен под названиями Давид Земляничник, Давид Солунский.

Православная церковь 9 июля чтит память святого Давида Солунского. Он был известным чудотворцем и мог брать в руки горящие угли.

Народный праздник 9 июля в давние времена получил название Давид Земляничник, поскольку к этой дате в лесу созревала дикая земляника. Время для сбора земляники подходило к концу, поэтому все торопились за ягодами. Земляника в этот день считалась особенно полезной.

Для привлечения здоровья и молодости в этот день ели земляничные ягоды и умывались росой с листьев. В росе смачивали марлю и прикладывали к больному месту на теле. Также очень полезным при болезнях желудка и печени считался чай из свежих земляничных листьев.

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В давние времена считалось, что до Давидова дня женщинам нельзя есть ягоды, иначе их дети будут умирать во младенчестве. В наши времена это считается обычным суеверием.

Рожденные 9 июля люди очень упорные и упрямые. Если они поставили перед собой цель, то достигнут ее любой ценой. К любому делу подходят ответственно. Имеют пытливый ум и хотят знать всё. Любопытны к слухам и сплетням.

Приметы погоды 9 июля

В этот народный праздник ни в коем случае нельзя ссориться с домочадцами, иначе в доме всегда будет разлад. Также не стоит вспоминать старые обиды и напоминать близким об их неудачах.

Праздник 9 июля неудачен для рукоделия - изделия быстро придут в негодность. Также эта дата не очень удачна для творчества.

Если на этот день запланирована поездка - не стоит плакать в дороге и думать о плохом. Тогда странствование пройдет удачно.

Что нельзя делать 9 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

На траве утром много росы - к хорошему урожаю огурцов.

Если цветы среди дня закрываются, то грянет дождь.

Много ягод уродилось - к холодной зиме.

Если на калине ягоды уже покраснели, то осень будет ранней.

Полевые цветы сильно пахнут - к дождю.

Пчелы трудятся целый день - к жаркой и ясной погоде.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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