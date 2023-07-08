Православная церковь 9 июля чтит память святого Давида Солунского. Он был известным чудотворцем и мог брать в руки горящие угли.
Народный праздник 9 июля в давние времена получил название Давид Земляничник, поскольку к этой дате в лесу созревала дикая земляника. Время для сбора земляники подходило к концу, поэтому все торопились за ягодами. Земляника в этот день считалась особенно полезной.
Для привлечения здоровья и молодости в этот день ели земляничные ягоды и умывались росой с листьев. В росе смачивали марлю и прикладывали к больному месту на теле. Также очень полезным при болезнях желудка и печени считался чай из свежих земляничных листьев.
В давние времена считалось, что до Давидова дня женщинам нельзя есть ягоды, иначе их дети будут умирать во младенчестве. В наши времена это считается обычным суеверием.
Рожденные 9 июля люди очень упорные и упрямые. Если они поставили перед собой цель, то достигнут ее любой ценой. К любому делу подходят ответственно. Имеют пытливый ум и хотят знать всё. Любопытны к слухам и сплетням.
Приметы погоды 9 июля
В этот народный праздник ни в коем случае нельзя ссориться с домочадцами, иначе в доме всегда будет разлад. Также не стоит вспоминать старые обиды и напоминать близким об их неудачах.
Праздник 9 июля неудачен для рукоделия - изделия быстро придут в негодность. Также эта дата не очень удачна для творчества.
Если на этот день запланирована поездка - не стоит плакать в дороге и думать о плохом. Тогда странствование пройдет удачно.
Что нельзя делать 9 июля
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- На траве утром много росы - к хорошему урожаю огурцов.
- Если цветы среди дня закрываются, то грянет дождь.
- Много ягод уродилось - к холодной зиме.
- Если на калине ягоды уже покраснели, то осень будет ранней.
- Полевые цветы сильно пахнут - к дождю.
- Пчелы трудятся целый день - к жаркой и ясной погоде.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.