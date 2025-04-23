Сегодня стоит поздравить обладателей имени Юрий с их Днем ангела.

23 апреля отмечается День ангела Юрия по новому календарю. Христиане сегодня вспоминают знаменитого великомученика Георгия Победоносца, который считается покровителем воинов. Все обладатели имени Юрий могут помолиться святому, а их близким стоит поздравить именинников.

Имя Юрий является славянской формой древнегреческого имени Георгий, что означает "земледелец". Эти мужчины славятся стойкий, уравновешенными характером и жизненной мудрость. Мы собрали самые красивые пожелания и открытки, которые можно отправить родным в Юрьев день.

Поздравления и картинки на День ангела Юрия 2025

Дорогой Юра, с именинами тебя! Пусть солнце по жизни освещает правильную дорогу, а будни не омрачаются тучами. Пусть мозаика судьбы состоит только из радостных моментов! Счастья, благополучия, семейного тепла!

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Желаю тебе, Юра, оставаться счастливым, уверенным в себе, полным энергии и креатива. Пусть всё задуманное выполняется как по щелчку пальцев. Крепкого тебе здоровья, ярких впечатлений и небывалых достижений! Пусть тебя окружают надежные люди!

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В День ангела Юрия желаю тебе, чтобы ты никогда не знал горя и легко преодолевал трудности. Желаю больших достижений, семейного уюта, денежного достатка и душевного спокойствия. Пусть дни будут радостными и мирными!

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Сегодня наступил Юрьев день - это прекрасный повод порадоваться и побаловать себя, ведь ты именинник! Пусть сегодняшний день и все последующие запомнятся только позитивными моментами. Верь в себя, цени каждое счастливое мгновение и наполняйся любовью близких.

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С Днем ангела, Юра! Пусть в жизни всё сложится так, как мечтаешь. Вдохновения, успехов, хороших людей рядом. Пусть хватает энергии и на работу, и на личные дела.

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С именинами, Юра! Пусть Вселенная услышит и исполнит все твои желания. Огромного тебе счастья, безупречного здоровья, креативных идей, искренней и взаимной любви. Желаю быть самым лучшим во всех сферах!

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Поздравляю тебя с Днем ангела Юрия! Желаю, чтобы сегодня твой ангел-хранитель был рядом и сделал тебя самым счастливым человеком на Земле. Пусть он исполнит всё задуманное, прогонит неприятности и укажет на правильный жизненный путь!

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