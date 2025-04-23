День ангела Юрия по церковному календарю / коллаж УНИАН, фото pixabay, ua.depositphotos.com

23 апреля отмечается День ангела Юрия по новому календарю. Христиане сегодня вспоминают знаменитого великомученика Георгия Победоносца, который считается покровителем воинов. Все обладатели имени Юрий могут помолиться святому, а их близким стоит поздравить именинников.

Имя Юрий является славянской формой древнегреческого имени Георгий, что означает "земледелец". Эти мужчины славятся стойкий, уравновешенными характером и жизненной мудрость. Мы собрали самые красивые пожелания и открытки, которые можно отправить родным в Юрьев день. 

Поздравления и картинки на День ангела Юрия 2025

Дорогой Юра, с именинами тебя! Пусть солнце по жизни освещает правильную дорогу, а будни не омрачаются тучами. Пусть мозаика судьбы состоит только из радостных моментов! Счастья, благополучия, семейного тепла!

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Желаю тебе, Юра, оставаться счастливым, уверенным в себе, полным энергии и креатива. Пусть всё задуманное выполняется как по щелчку пальцев. Крепкого тебе здоровья, ярких впечатлений и небывалых достижений! Пусть тебя окружают надежные люди!

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В День ангела Юрия желаю тебе, чтобы ты никогда не знал горя и легко преодолевал трудности. Желаю больших достижений, семейного уюта, денежного достатка и душевного спокойствия. Пусть дни будут радостными и мирными!

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Сегодня наступил Юрьев день - это прекрасный повод порадоваться и побаловать себя, ведь ты именинник! Пусть сегодняшний день и все последующие запомнятся только позитивными моментами. Верь в себя, цени каждое счастливое мгновение и наполняйся любовью близких.

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С Днем ангела, Юра! Пусть в жизни всё сложится так, как мечтаешь. Вдохновения, успехов, хороших людей рядом. Пусть хватает энергии и на работу, и на личные дела.

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С именинами, Юра! Пусть Вселенная услышит и исполнит все твои желания. Огромного тебе счастья, безупречного здоровья, креативных идей, искренней и взаимной любви. Желаю быть самым лучшим во всех сферах!

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Поздравляю тебя с Днем ангела Юрия! Желаю, чтобы сегодня твой ангел-хранитель был рядом и сделал тебя самым счастливым человеком на Земле. Пусть он исполнит всё задуманное, прогонит неприятности и укажет на правильный жизненный путь!

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