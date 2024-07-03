Народный праздник 4 июля известен под названиями Андрей Налива, Марфа, Ульянов день, Терентий.

Православная церковь Украины 4 июля по новому стилю чтит память архиепископа Андрея Критского, мученика Феодора Киринейского и преподобной Марфы. По старому стилю в праздник сегодня вспоминают мученика Иулиана Тарсянина.

В народный праздник 4 июля наши предки собирали липовый цвет. Его засушивали и использовали в народной медицине. Липовый чай считался надежным средством от простудных заболеваний. Пасечники выпускали пчел на это дерево и делали липовый мёд.

На полях в праздник 4 июля занимались сбором первого урожая овса. Работу выполняли утром и вечером, а днем сидели дома, чтобы не получить солнечный удар. Из овса готовили овсяную кашу и давали всем родным - это блюдо сегодня, по приметам, наполнит энергией и омолодит. Также вареной крупой кормили лошадей, чтобы они были здоровыми и выносливыми.

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Если же этот народный праздник был дождливым, то его проводили в доме. Верующие готовились к празднованию дня Петра и Павла - проводили генеральную уборку, стирали скатерти и постельное белье, мыли окна и белили хату снаружи.

Сегодняшний день считается удачным для гаданий, приворотов и различных магических ритуалов. Такие обряды осуждались священниками, но были очень популярны у девушек.

4 июля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Рак. Именинники этого дня по характеру нервные и нерешительные, часто сомневаются в принятых решениях. Очень чуткие, тонко улавливают чужое настроение. Способны на бескорыстную помощь. Рожденные 4 июля люди склонны к поспешным и эмоциональным поступкам, но обычно принимают правильное решение.

Что нельзя делать 4 июля

Не очень удачный день для планирования и проведения долгосрочных дел вроде ремонта, строительства, трудоустройства и переезда.

Запрещено сегодня рубить деревья, особенно липу. Это приведет к большой беде.

Не хвалитесь и не хвастайтесь, иначе утратите нажитое.

Нельзя надолго оставлять детей без присмотра сегодня.

Запрещено грубо обращаться с животными, повышать на них голос, прогонять, резать на мясо домашний скот и птицу.

Приметы погоды 4 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если прошел дождь, то ещё 40 дней будет мокро. Но если после дождя появилась радуга, то июль будет засушливым.

Во время грозы гром звонкий - непогода пройдет быстро, глухой - затянется надолго.

Солнечно, но на улице не видно пчел, бабочек и пауков - скоро пройдет дождь.

На протяжении дня часто меняется погода - весь июль будет переменчивым.

На какие растения сядут пчелы, те в этом году уродятся.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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