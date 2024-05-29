Народный праздник 29 мая известен под названиями Федосья Колосяница, Фёдор Житник.

Православная церковь Украины 29 мая по новому стилю чтит память мученицы Феодосии, Тарской девы и святого исповедника Луки Симферопольского. По старому стилю в праздник сегодня вспоминают египетского святого Феодора Освященного.

Народный праздник 29 мая считается очень удачным для посева зерновых культур - ржи, ячменя, пшеницы, льна, овса, подсолнечника. Посаженные сегодня такие растения дадут богатый урожай. Если же погода для посевов была неудачной, то наши предки чисто символически сажали несколько зерен.

Ранние зерновые культуры на праздник 29 мая уже начинали цвести. По их росту гадали, какими будут цены на хлеб этим летом. Если колоски низкие и вялые, то хлеб будет дорогим, и наоборот.

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Крестьяне в конце мая начинали выгонять на выпас домашний скот и птицу. Коров и коз вели на луга с ранними полевыми цветами. Согласно верованиям, если животные съедят такие цветы, то у них будет очень вкусное молоко.

Сегодняшний народный праздник считается очень удачным для свадьбы. В давние времена украинки обязательно вышивали рушник к будущей церемонии. По качеству вышивки свёкры оценивали хозяйку.

29 мая - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Близнецы. Именинники этого дня по характеру целеустремленные, сообразительные, любознательные. Не склонны к эмоциональным поступкам и поспешным выводам. Всегда выполняют свои обещания и умеют хранить секреты. Им хорошо дается умственная, аналитическая работа, но в быту они несколько ленивы.

Что нельзя делать 29 мая

Не стоит сегодня бездельничать, спать допоздна, откладывать важные дела. Если сегодня лениться, то запланированное не будет получаться.

Нельзя 29 мая неуважительно относиться к природе, топтать растения, рвать их без надобности, ломать ветки.

Родственникам не стоит ссориться, вспоминать старые обиды, оскорблять друг друга - это приведет к ухудшению отношений в семье.

Неудачный день для ремонта, строительства, генеральной уборки и тяжелого физического труда.

Приметы погоды 29 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Рябина уже зацвела - заморозков больше не будет.

Если во время дождя шумно ведут себя птицы и лягушки, то скоро дождь закончится.

Утром туман стелется над землей - к теплому и ясному дню.

Если после полудня погода резко испортилась, то в следующие дни ожидается непогода.

На ольхе появилось много шишек - к хорошему урожаю зерновых.

Между деревьев много паутины появилось - к улучшению погоды.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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