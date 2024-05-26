Православная церковь Украины 27 мая по новому стилю чтит мученицу Феодору, священномученика Ферапонта Сардийского и свяого Киприана Киевского.
В народный праздник 27 мая наши предки заканчивали посев поздних культур, прежде всего - капусты, зерновых и огурцов. Для посева огурцов ориентировались на погодные приметы - пение кукушки и появление паутины. До наступления этих явлений огурцы не сажали.
Праздник 27 мая считается очень удачным для лечения болезней, особенно болей в желудке. В давние времена от заболеваний кишечника пили отравы из собранных вручную трав. Также в этот день вдвойне эффективным считается массаж.
Девушки в этот день собирались большой компанией и вместе занимались рукоделием, обсуждали суженых и обговаривали сплетни. Замужние подруги рассказывали о семейной жизни. Популярны в этот день были гадания на Библии - книгу открывали на случайной странице и читали случайную строчку. По прочитанным словам предсказывали будущее.
Сегодняшний народный праздник очень удачен для торговли, бизнеса, распродаж. Можно получить большую выручку.
27 мая - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Близнецы. Именинники этого дня по характеру настойчивые, активные, напористые. Они не боятся вызовов и никогда не прекращают самосовершенствоваться. Рожденные 27 мая люди весьма обидчивые и ранимые, долго запоминают обиды, но и на хорошие поступки отвечают взаимностью.
Что нельзя делать 27 мая
Категорически нельзя сегодня неуважительно обращаться с природой, рубить деревья и ломать ветки, собирать больше растений, чем нужно, сжигать траву и сорняки.
Не стоит сегодня делиться планами с другими людьми, обсуждать будущее, а также хвастаться своими достижениями и заработком, иначе будущее может испортиться.
Нельзя сегодня ругаться, конфликтовать, вспоминать старые обиды и обижать близких, иначе отношения испортятся. Мужчинам не стоит спорить с родственниками жены, чтобы не ухудшить отношения с супругой.
Пользоваться чужой одеждой и полотенцами, примерять чужую обувь - к болезням.
Приметы погоды 27 мая
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Если цветы и травы пахнут сильнее обычного, то ожидается дождь.
- Если день ненастный, то летом часто будут дожди.
- Много появилось комаров и мух - к урожайному году.
- Чем выше летают ласточки, тем яснее будут следующие дни.
- Если утром на траве появилось много росы, то следующие дни будут погожими.
- Среди дня закрылись цветы - скоро погода улучшится.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.