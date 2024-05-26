Народный праздник 27 мая известен под названиями Федоры, Федорин день, Сидор Огуречник, Сидор Бокогрей.

Православная церковь Украины 27 мая по новому стилю чтит мученицу Феодору, священномученика Ферапонта Сардийского и свяого Киприана Киевского.

В народный праздник 27 мая наши предки заканчивали посев поздних культур, прежде всего - капусты, зерновых и огурцов. Для посева огурцов ориентировались на погодные приметы - пение кукушки и появление паутины. До наступления этих явлений огурцы не сажали.

Праздник 27 мая считается очень удачным для лечения болезней, особенно болей в желудке. В давние времена от заболеваний кишечника пили отравы из собранных вручную трав. Также в этот день вдвойне эффективным считается массаж.

Видео дня

Девушки в этот день собирались большой компанией и вместе занимались рукоделием, обсуждали суженых и обговаривали сплетни. Замужние подруги рассказывали о семейной жизни. Популярны в этот день были гадания на Библии - книгу открывали на случайной странице и читали случайную строчку. По прочитанным словам предсказывали будущее.

Сегодняшний народный праздник очень удачен для торговли, бизнеса, распродаж. Можно получить большую выручку.

27 мая - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Близнецы. Именинники этого дня по характеру настойчивые, активные, напористые. Они не боятся вызовов и никогда не прекращают самосовершенствоваться. Рожденные 27 мая люди весьма обидчивые и ранимые, долго запоминают обиды, но и на хорошие поступки отвечают взаимностью.

Что нельзя делать 27 мая

Категорически нельзя сегодня неуважительно обращаться с природой, рубить деревья и ломать ветки, собирать больше растений, чем нужно, сжигать траву и сорняки.

Не стоит сегодня делиться планами с другими людьми, обсуждать будущее, а также хвастаться своими достижениями и заработком, иначе будущее может испортиться.

Нельзя сегодня ругаться, конфликтовать, вспоминать старые обиды и обижать близких, иначе отношения испортятся. Мужчинам не стоит спорить с родственниками жены, чтобы не ухудшить отношения с супругой.

Пользоваться чужой одеждой и полотенцами, примерять чужую обувь - к болезням.

Приметы погоды 27 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если цветы и травы пахнут сильнее обычного, то ожидается дождь.

Если день ненастный, то летом часто будут дожди.

Много появилось комаров и мух - к урожайному году.

Чем выше летают ласточки, тем яснее будут следующие дни.

Если утром на траве появилось много росы, то следующие дни будут погожими.

Среди дня закрылись цветы - скоро погода улучшится.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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