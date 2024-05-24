Народный праздник 25 мая Иван Медвяные росы, Иванов день, Петр Солнцеворот, Петр-поворот, Капустник.

Православная церковь Украины 25 мая по новому стилю отмечает третье обретение главы Иоанна Предтечи, а также чтит архиепископа Иннокентия Херсонского. По старому стилю в праздник сегодня чтили преподобного Петра Афонского.

В народный праздник 25 мая люди наблюдали за росой. Согласно приметам, с этого дня на растениях появляется медвяная роса, которая опасна для животных. Поэтому домашний скот в эту дату на выпас не выгоняли, а пасечники не пускали пчел летать на такое поле. Детям запрещалось бегать босиком по траве.

Крестьяне в этот народный праздник сеяли поздние зерновые культуры и рассаду капусты, собирали цветки цветущих растений и лекарственные травы. Чтобы урожай был хорошим, грядки поливали святой водой.

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Также в праздник 25 мая люди чествовали солнце. Для этого поднимались на самый высокий холм в округе и подставляли лицо под солнечные лучи. У людей, которые проведут такой ритуал, будет крепкое здоровье. Женщины выпекали караваи и калачи в форме солнца.

25 мая - удачный день для рыбалки.

25 мая - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Близнецы. Именинники этого дня по характеру ответственные, находчивые, творческие. Они сильные духом и никогда не опускают руки. В работе проявляют профессионализм, но в быту несколько ленивы. Для рожденных 25 мая людей характерны частые перепады настроения.

Что нельзя делать 25 мая

Не стоит сегодня надевать темные вещи, чтобы не притянуть негатив в жизнь.

Нельзя косить траву сегодня - там могут быть зайчата и птичьи гнезда.

Неудачный день для трудоустройства и важных рабочих решений.

Не стоит в этот день покупать телят, козлят, ягнят и цыплят - животные будут часто болеть.

Не мстите и не желайте зла другим людям, иначе зло вернется к вам бумерангом.

Не ходите босиком по траве с росой.

Приметы погоды 25 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Ночью ярко мерцают звезды - к солнечной погоде.

На рябине много цветов появилось - к урожаю хлеба.

Ласточки и стрижи низко летают - к влажной погоде.

Если солнце заходит за горизонт за облаками, то остаток мая будет погожим.

Крупная роса на траве предвещает урожай зерновых.

Пошел дождь 25 мая - уродятся огурцы.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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