Пророк Иоанн Предтеча почитается как один из самых выдающихся христианских святых. Ему часто молятся.

Ежегодно 20 января на следующий день после Крещения церковь отмечает праздник Собор Иоанна Предтечи. Этот праздник посвящен одному из величайших христианских пророков Иоанну Предтече, которого также называют Иоанном Крестителем. Именно он был тем, кто провел обряд крещения Иисуса, а до этого заранее предсказал рождение Сына Божьего.

Иоанну Крестителю молятся о здоровье для себя и для близких, исцелении от душевных тревог и терзаний, успокоении души погибших, помощи в принятии правильного решения. Молится стоит наедине с собой и желательно перед иконой Иоанна Предтечи. Не имеет значение, произнесена ли молитва в церкви или дома - главное, чтобы помыслы были чистыми.

Молитва Иоанну Предтече о благополучии детей

Святой Иоанн Креститель, отврати беду и горькую безнадежную нужду. Детей своих я не корю, исправиться я им велю. Хочу, чтоб жили дружно, в мире, создав уют в своей квартире. Нашли работу, счастье, радость, и встретили достойно старость. Когда болеют, поправлялись, святой водицей утолялись. Не изменяли, не блудили, в семье всё время проводили. О, Иоанн, пусть не сдаются, когда проблемы остаются. Позволь им нищету отринуть и со свету тотчас не сгинуть. Пускай раскаются пред Богом и не рыдают над порогом. Во имя отца, и сына, и святого духа. Аминь.

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Молитва Иоанну Крестителю о здоровье

Святый Предтече и Крестителю Христов Иоанне! Проповедник сый покаяния, кающихся не презри нас, но молися ко Владыце Христу за нас, недостойных рабов, унылых, немощных, во многия грехи впадших. Смерти убо чаем, о гресех же наших николиже поболехом и о Царствии Небеснем не попекохомся: но не презри нас, Крестителю Христов, честный Предтече, болий рожденных всех, постником и пустынником наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов. Тебя молим: твоим ходатайством пред Господем испроси нам очищение грехов и исцеление всех болезней душевных и телесных. Аминь.

Молитва на Собор Иоанна Предтечи о благополучии и прощении грехов

Крестителю Христов, честный Предтече, крайний пророче, первый мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов! Тебя молю, и тебе прибегаю не отрини мене от твоего заступления, не остави меня падшего многими грехи; обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением; очисти меня, грехами оскверненного, и помоги мне после кончины попасть в Царствие Небесное. Аминь.

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