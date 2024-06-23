Какой церковный праздник отмечают 24 июня по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

24 июня православные верующие отмечают День Святого Духа. По новому церковному календарю вспоминают Рождество святого Иоанна Крестителя, в народе - день Ивана Купала. О традициях и приметах 24 июня, какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

24 июня 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, и даты православных праздников с фиксированной датой (непереходящие праздники) сместились на 13 дней раньше. Однако часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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24 июня по новому календарному стилю (7 июля - по старому) - Рождество святого Иоанна Крестителя и День Святого Духа.

Иоанн Креститель, известный также как Иоанн Предтеча, был предшественником Иисуса. Он родился на полгода раньше Христа и стал пророком, который предсказал пришествие Мессии. Также Иоанн крестил в реке Иордан многих иудеев, а вскоре и самого Иисуса. Погиб Предтеча от рук царя Ирода Антипа - святого казнили, его тело похоронили, а голова была утеряна и обреталась трижды. Поэтому в церковном календаре святого вспоминают несколько раз, а 24 июня отмечают Рождество Иоанна Предтечи - один из самых больших праздников после Рождества Богородицы и Рождества Христова.

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24 июня 2024 года отмечают также День Святого Духа. Этот праздник имеет плавающую дату - его отмечают в следующий за Пятидесятницей понедельник. Дата одинакова как для старого, так и для нового церковного календаря, в этом году она совпала с Рождеством Иоанна Крестителя.

В День Святого Духа славят величие Третьего Лица Пресвятой Троицы - Святого Духа. В истории церкви было немало еретических теорий, которые умаляли роль Святого Духа и отвергали его единосущность с Богом Отцом и Сыном Божим.

Дух Святой невидимо царствует над нами, утешает в скорбях и несчастьях, он везде находится и все Собою наполняет, все видит, дает требуемое и источник всего хорошего, что только нужно иметь христианину. В День Святого духа можно прочесть такую молитву:

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, Прииди и вселися в ны, И очисти ны от всякия скверны, И спаси, Блаже, души наша.

Церковный праздник 24 июня по старому стилю

24 июня по старому календарному стилю - День Святого Духа, апостолов Варфоломея и Варнавы, иконы Божией Матери "Достойно есть" (Милующая).

О чем говорят приметы на 24 июня

По приметам дня судят о погоде и урожае:

пахнет свежей травой с утра - жди дождя;

много росы - к хорошему урожаю огурцов;

сверчки ночью поют - зима будет мягкой;

небо звездное - осенью будет много грибов.

В народном календаре 24 июня - праздник Ивана Купала. В старину его отмечали в день летнего солнцестояния, но с принятием христианства дата сдвинулась - его приурочили к церковному празднику в честь Иоанна Предтечи.

Что нельзя делать 24 июня

24 июня, как и в другой день, церковь не приветствует ссоры, ругань, выступает против клеветы, сплетен, жадности, зависти, уныния. В великий праздник нельзя веселиться и шуметь, запрещено заниматься тяжелым физическим трудом, работой по дому, а также рукоделием.

Народные приметы дня запрещают пользоваться ножом и резать круглые продукты - в народе считают, что можно взять на себя грехи убийц Иоанна, не стоит давать что-либо в долг - можно самому обнищать, и поднимать с земли найденные деньги - это к болезням и несчастьям.

Что можно делать 24 июня

В великий праздник верующие идут на службу в церковь, если нет такой возможности, то можно помолиться дома. Хорошо в этот день подать милостыню, оказать посильную помощь.

У Иоанна Предтечи просят исцеления от болезней, особенно от головных болей, святому молятся ему за детей и счастливый брак. Известны случаи исцеления людей от тяжких заболеваний после молитвы перед иконой святого.

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