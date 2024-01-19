Народный праздник 20 февраля известен под названиями Иван Бражник, Зимний свадебник, Ефимов день, Ефим метельный.

Православная церковь Украины 20 января по новому стилю чтит память армянского священника и пророка Евфимия Великого. По старому стилю 20 января отмечают Собор Иоанна Крестителя или по-народному - Иванов день.

Этот народный праздник издавна считается опасным из-за непредсказуемой и переменчивой погоды. Оттепель всего за несколько часов переходила в метель, и наоборот. В далекую поездку наши предки в этот день не отправлялись, поскольку боялись застрять на дорогу. Также день опасен из-за повышенного риска заболеть.

В народный праздник 20 января наши предки отмечали начало Зимнего мясоеда. С этой даты селяне резали на мясо домашний скот и птицу, готовили мясные блюда и накрывали богатые столы. Начинался зимний период свадеб. Домой приглашали сватов и угощали их. А молодые юноши и девушки сбегали из дома и ходили на свидания.

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По старому стилю в эту дату праздновали Собор Иоанна Предтечи, который также называется Иван Бражник, поскольку в праздник 20 января было принято варить и пить домашнее пиво. Также в этот праздник пили святую крещенскую воду, которая осталась после Крещения Господнего, и доедали крещенскую кутью.

Женщины 20 января садились за вышивку. В Киевской Руси считалось, что любая девушка должна уметь вышивать, иначе её могут не взять замуж. Кроме рукоделия другой работой не делали, поскольку день считался праздничным.

20 января - удачная дата для свадьбы. А у беременных в этот день легко пройдут роды.

20 января - знак Зодиака

Рожденный 20 января человек по знаку Зодиака - Козерог. По характеру именинники этого дня честолюбивые. Любят внимание и похвалу. Если их усилия не признают, то чувствуют себя неуверенно и начинают сомневаться в себе. Легко бросают новое дело, если за короткий срок не добиваются успеха. Рожденные 20 января люди имеют много интересов и увлечений, но им трудно сконцентрироваться на чем-то одном.

Что нельзя делать 20 января

Нельзя ничего поднимать с земли, особенно монеты, иначе будете жить в бедности.

Кроме рукоделия не стоит заниматься работой по дому и тяжелым физическим трудом.

Несчастливый день для поездок и путешествий.

20 января не стоит легко одеваться, пренебрегать шапкой и перчатками и в целом одеваться не по погоде. Значительно повышается риск заболеть, если неправильно оцените погоду.

Приметы погоды 20 января

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Погода снежная и пасмурная - к хорошему урожаю летом.

Иней в эту дату предвещает ночные заморозки.

Ветренный день - к дождливому году.

Если поднялась метель, то она продлится всю неделю.

Зимняя вьюга предвещает раннюю весну.

Яркое солнце в полночь предвещает раннюю весну.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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