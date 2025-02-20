Дата 20 февраля связана со многими праздниками и памятными датами.

Сегодняшняя дата связана со многими религиозными и национальными торжествами. Мы подробно рассказали, какой праздник 20 февраля наступает в Украине и в мире, что строго запрещено делать и кто из знаменитостей родился сегодня.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти епископа Льва Катанского и киевского князя Ярослава Мудрого, причисленного к лику святых. Князю молятся о мире, прибавлении ума, гармонии между людьми. Ему читается молитва за Украину. По старому календарю верующие чтят преподобного Луку Елладского.

Читайте в другом нашем материале, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан и как счастливо его провести.

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Какой сегодня праздник в Украине

Национальный праздник сегодня в Украине - День Героев Небесной Сотни. Мы чтим героев, погибших за демократическое будущее Украины. Дата установлена в память о событиях Евромайдана 18-20 февраля 2014 года, когда силовики открыли огонь по протестующим. Именно в тот период погибло более 100 человек, которых и назвали Небесной Сотней.

Из выдающихся украинцев в эту дату родились генерал УНР Александр Удовиченко, композиторы Василий Барвинский и Лев Ревуцкий, писатель Улас Самчук, военный и Герой Украины Дмитрий Васильев.

Какой сегодня праздник в мире

По инициативе ООН отмечается 20 февраля праздник Всемирный день социальной справедливости. Его цель - устранить нищету и неравенство между разными слоями общества.

Также в мире наступают сегодня праздники Всемирный день холангиокарциномы, Международный день антропологии, День людей, которые победили алкоголизм, День управления информацией, Международный день кинооператора.

Среди мировых знаменитостей 20 февраля родились физик Людвиг Больцман, кинорежиссер Роберт Альтман, модель Синди Кроуфорд, музыкант Курт Кобейн.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названиями Лев Катанский и День Ярослава Мудрого. Наши предки в эту дату провожали зиму, в последний раз катаясь на санях. Хозяйки пекли караваи и колобков круглой формы, как солнце, чтобы завлечь весну.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник отмечают украинцы, чтобы не нарушить его запретов. 20 февраля нельзя ругаться матом, лгать, мстить и желать зла другим людям, не выполнять обещания. Это неудачный день для новых дел и деловых сделок.

В этот день известны следующие погодные приметы:

во время заката небо алое - к прохладному лету;

высокие кучевые облака предвещают потепление;

если вернулись перелетные птицы, то весна будет ранней;

мокрый снег или дождь сулят сырую весну с половодьями.

Погода 20 февраля будет облачной и морозной. В центральных и восточных областях ожидается мелкий снег.

У кого день ангела сегодня

По новому стилюДень ангела 20 февраля отмечают обладатели имен Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Теодор, Федор.

По старому стилю праздник 20 февраля наступает у Александра, Алексея, Луки, Петра.

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