Во время войны все христиане обращаются к Богу и произносят молитвы за Украину, победу и защиту воинов.

Молитва - это обращение к Богу с самым сокровенным, самым главным желанием. С 24 февраля 2022 года все украинцы объединены общей мечтой - мы все ждем победы в войне и наступления мира. Во время войны все верующие молятся за Родину и за защиту наших воинов на передовой. Публикуем молитвы за Украину, которые пригодятся в это сложное время.

Молитва за победу Украины

Всесильный Господи, услышь молитвы детей Твоих, посмотри во время тяжелых испытаний на государство наше - Украину. Благослови и укрепи воинов наших, власть, правительство и весь народ наш, которые противостоят коварному российскому агрессору на земле, на море и в воздухе. Правдолюбивый Господь, не дай врагам уничтожить государство, народ и святыни наши.

Умоляем Тебя, даруй нам с именем Твоим победу и справедливый мир приблизь. Пошли грозного руководителя небесного воинства Твоего - архистратига Михаила, на помощь мужественным защитникам нашим, чтобы дьявольские замыслы агрессора разрушили они и уберегли нашу Родину-Украину.

Твоя воля есть, чтобы миловать и спасать нас, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь

Молитва "Отче наш" на украинском языке

Отче наш, що є на небесах!

Нехай святиться Ім’я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є Царство, і сила, і слава навіки.

Амінь.

Молитва за Украину "Боже великий, единый"

Боже великий, єдиний,

Нашу Вкраїну храни,

Волі і світу промінням

Ти її осіни.

Світлом науки і знання

Нас, дітей, просвіти,

В чистій любові до краю,

Ти нас, Боже, зрости.

Молимось, Боже єдиний,

Нашу Вкраїну храни,

Всі свої ласки-щедроти

Ти на люд наш зверни.

Дай йому волю, дай йому долю,

Дай доброго світу,

Щастя дай, Боже, народу

І многая, многая літа.

Молитва за мир и Родину

Боже, Владыко и Царю народов! Просим Тебя, наполни нас силой Твоего Духа. Даруй покой нашим сердцам, воплоти возложение надежды на Твою любовь. Возбуди в нашем народе стремление к миру и добру. Сделай нас способными творить наше общее будущее.

Боже, пусть Святой Дух укрепляет украинский народ. Пусть Он помогает нам сохранить Твое Царство в личной и семейной жизни каждого человека, в жизни общества и государства.

Береги нас от эгоизма. Не позволь, чтобы сильные пренебрегали слабыми. Научи каждого из украинцев замечать собственную вину, а не искать сучок в глазу ближнего. Научи нас видеть добро везде, где оно есть; вдохнови нас ревностно беречь его, поддерживать и отважно защищать. Сделай украинцев сплоченным, сильным народом.

Сохрани нас от участия во лжи, которая губит мир. Дай нам мужество жить согласно правде. Дай мужество побороть врага и сохранить свою свободу. Даруй нам хлеб насущный. Благослови наш труд, Боже, Владыка и Царь народов!

Молитва-оберег для воина Украины

Молитва-оберег для сына или мужа читается матерью или женой военного в одиночестве.

Господи, Боже Предвечный, Царь всего мира! Ты для покорения нечестивых врагов и для сохранения справедливости позволяешь государствам применять меч и удерживать военное положение. Когда же по Твоей воле наш сын (муж) отходит от нас на службу Отечеству, молим Тебя, Боже: помоги ему, чтобы он был верен своему званию, и не позволь, чтобы погубил он свою душу. Дай ему силы и терпения в той тяжелой службе. Прежде всего дай ему, Боже, мужества против врагов его, чтобы по Твоей всесвятой милости сохранил он святую веру и невинность души. Ты Сам, Боже, знаешь, какая большая опасность угрожает душе нашего воина в военном положении. Поэтому горячо просим Тебя: охраняй его от той опасности, сохрани его нам таким, который от нас отходит. Аминь.

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