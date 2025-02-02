День сурка празднуется в США, Канаде, Европе и Украине.

Этот февраль принесет нам не только День всех влюбленных, но и день сурка 2025 года, когда этот милый грызун дает прогноз погоды на ближайшие теплые месяцы. У этого праздника много поклонников среди американцев, канадцев и жителей европейских стран.

Когда Международный День сурка и как он предсказывает погоду - далее в материале УНИАН.

Что такое день сурка

День сурка - это необычный праздник с древнеримскими корнями, который приходится на 2 февраля. В те далекие дни для прогноза погоды использовали ежика. Его находили, будили и смотрели - сможет ли он увидеть свою тень, или спрячется назад досыпать.

Видео дня

С течением времени традиция несколько трансформировалась - немцы обращаются к барсуку, а американцы и некоторые европейцы - будят сурка.

Как сурок определяет погоду:

он должен вылезти из норы;

посмотреть, упадет ли от него тень;

если тень будет - вернуться в нору спать, а если нет - готовиться к приходу весны.

Стоит отметить, что испуганный сурок - гарантия холода еще на шесть недель. Однако если день будет пасмурным или у грызуна нет тени - это предвещает раннюю весну.

Как отмечают День сурка и при чем тут кино

В США празднование этого дня достигает едва ли не национальных масштабов. Уже ночью американцы запускают фейерверки, а в гости к сурку стучатся в 7:25, что для грызуна является большим стрессом. Зоозащитники давно выступают против этой традиции, отстаивая право сурков на сон.

Всемирную известность празднику принес одноименный фильм 1993 года выпуска. Согласно сюжету журналисты прибывают в город Панксатони (штат Пенсильвания), чтоб отснять День сурка. Все прошло по плану, однако на следующее утро главный герой просыпается снова в этом же дне и проживает его заново. Так повторялось, пока он не изменился и не выучил жизненный урок. Корни выражения "День сурка" растут именно из этой киноленты.

Украинцы также отмечают эту дату. Погоду обычно предсказывали львовские сурки Маруся и Миша и их харьковский коллега Тимка. Однако в 2023 году пары не стало и с тех пор главным синоптиком считается Тимка, который пережил оккупацию россиян.

В прошлом году УНИАН рассказывал, что предсказал сурок в 2024 году в Украине - он предрек раннюю весну, так как своей тени Тимка не увидел. В этом году весну, вероятно, можно ждать еще раньше. На фоне глобального потепления январь в Украине был очень теплым.

Скоро станет известно, что предсказал сурок Тимка нам на этот год и к чему готовиться.

Ранее УНИАН рассказывал, какие будут выходные и праздники в феврале 2025.

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