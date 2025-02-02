День ангела сегодня празднует всего четыре человека.

День ангела у православных христиан занимает особенное место, так как это индивидуальный праздник каждого человека. Раньше он был привязан к дате крещения верующего, но в наши дни его больше ассоциируют с именинами.

Тем не менее в этот день стоит вознести молитву своему святому тезке, чтоб поблагодарить за заступничество. УНИАН также подготовил красивые открытки, которые можно отправить близким.

У кого именины сегодня по календарю нового стиля

2 января именины празднует только один человек - мужчина.

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Василий - эти мужчины открытые, любознательные, уверенные в себе и своих силах. Карьеру им стоит строить в сфере электроники, коммерции, науки или строительства.

Кто празднует День ангела по старому календарю

Инна - женщины с этим именем привлекательные, надежные и целостные натуры. Значение имени с греческого "бурный поток". Лучшие профессии для нее: инженер, медик, переводчик, гид, юрист, кондитер или журналист.

Павел - носители этого имени отличаются уравновешенным и спокойным характером. Они добрые и умеют сочувствовать. Из них получаются хорошие хирурги, а также начальники в строительной и винодельческой сфере.

Семен - эти мужчины любознательны, уязвимы и имеют значительное самолюбие. Их легко обидеть и они надолго это запомнят. На работе Семен основательный и сообразительный. Из него получится хороший руководитель, но также он может построить карьеру в таких сферах: наука, искусство, медицина, литература и журналистика.

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