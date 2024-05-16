Православная церковь Украины 17 мая по новому стилю чтит память апостола от 70-ти Адроника и патриарха Стефана Константинопольского. По старому стилю в праздник сегодня вспоминают мученицу Пелагию Тарсийскую.
Наши предки посвящали этот народный праздник посевам овощей и зерновых культур. Верили, что всё посаженное хорошо приживется и обязательно уродится. Также занимались пересадкой рассады в открытый грунт. Удачное время для посевов определяли по погодным признакам - например, цветению деревьев или высыханию почвы.
К середине мая наши предки временно прекращали ходить в лес и на поле. В этот период дикие животные становились агрессивнее из-за появления потомства, а змеи выползали из своих нор. Поэтому в праздник 17 мая в дикие места не ходили, а работали дома.
Народный праздник 17 мая считается удачным для творчества, рукоделия и различного ремесла. В этот день можно не только изготовить красивые поделки, но также выгодно их продать. Часто в мае проводили распродажи и ярмарки, где люди покупали одежду, посуду и мебель ручной работы.
Также день удачен для ремонта и строительства, но несчастливый для свадьбы.
17 мая - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Телец. Именинники этого дня по характеру энергичные, активные, непоседливые. Решительные и часто поспешные в принятии решений. В случае возникновения проблем не надеются на судьбу, а сразу же действуют. Такие люди редко прислушиваются к критике и учатся только на собственных ошибках.
Что нельзя делать 17 мая
Не стоит принимать сегодня судьбоносные и ответственные решения, менять работу и переезжать - повышается риск сделать неправильный выбор.
Женщинам нельзя сегодня красить и стричь волосы - к проблемам со здоровьем.
Будьте очень осторожны с огнем, острыми и колющими предметами. По возможности не стоит пользовать ножом, ножницами, серпом и косой.
Ругаться, злиться, кричать на близких, обижать их - к длительному ухудшению отношений.
Не ходите в лес сегодня - высок риск столкновения с агрессивными лесными животными.
Нельзя распускать слухи, рассказывать чужие секреты и лгать о других людях, иначе испортится ваша репутация.
Приметы погоды 17 мая
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Облака движутся в разных направлениях - к ухудшению погоды.
- Если пошел ливень, то будет хороший урожай ягод и фруктов, а если гром прогремел, то уродятся грибы.
- Ясный, солнечный день принесет погожий остаток мая.
- Много появилось майских жуков - к сильной засухе.
- Зацвела калина - пора сеять кукурузу, подсолнечник, огурцы и бобовые.
- Пение соловья и кукушки сегодня предвещает хорошую погоду.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.