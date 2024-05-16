Народный праздник 17 мая Адроник-Свистун, Андрон с дождем, Пелагия заступница.

Православная церковь Украины 17 мая по новому стилю чтит память апостола от 70-ти Адроника и патриарха Стефана Константинопольского. По старому стилю в праздник сегодня вспоминают мученицу Пелагию Тарсийскую.

Наши предки посвящали этот народный праздник посевам овощей и зерновых культур. Верили, что всё посаженное хорошо приживется и обязательно уродится. Также занимались пересадкой рассады в открытый грунт. Удачное время для посевов определяли по погодным признакам - например, цветению деревьев или высыханию почвы.

К середине мая наши предки временно прекращали ходить в лес и на поле. В этот период дикие животные становились агрессивнее из-за появления потомства, а змеи выползали из своих нор. Поэтому в праздник 17 мая в дикие места не ходили, а работали дома.

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Народный праздник 17 мая считается удачным для творчества, рукоделия и различного ремесла. В этот день можно не только изготовить красивые поделки, но также выгодно их продать. Часто в мае проводили распродажи и ярмарки, где люди покупали одежду, посуду и мебель ручной работы.

Также день удачен для ремонта и строительства, но несчастливый для свадьбы.

17 мая - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Телец. Именинники этого дня по характеру энергичные, активные, непоседливые. Решительные и часто поспешные в принятии решений. В случае возникновения проблем не надеются на судьбу, а сразу же действуют. Такие люди редко прислушиваются к критике и учатся только на собственных ошибках.

Что нельзя делать 17 мая

Не стоит принимать сегодня судьбоносные и ответственные решения, менять работу и переезжать - повышается риск сделать неправильный выбор.

Женщинам нельзя сегодня красить и стричь волосы - к проблемам со здоровьем.

Будьте очень осторожны с огнем, острыми и колющими предметами. По возможности не стоит пользовать ножом, ножницами, серпом и косой.

Ругаться, злиться, кричать на близких, обижать их - к длительному ухудшению отношений.

Не ходите в лес сегодня - высок риск столкновения с агрессивными лесными животными.

Нельзя распускать слухи, рассказывать чужие секреты и лгать о других людях, иначе испортится ваша репутация.

Приметы погоды 17 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Облака движутся в разных направлениях - к ухудшению погоды.

Если пошел ливень, то будет хороший урожай ягод и фруктов, а если гром прогремел, то уродятся грибы.

Ясный, солнечный день принесет погожий остаток мая.

Много появилось майских жуков - к сильной засухе.

Зацвела калина - пора сеять кукурузу, подсолнечник, огурцы и бобовые.

Пение соловья и кукушки сегодня предвещает хорошую погоду.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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