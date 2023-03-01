Добрые пожелания и оригинальные открытки с первым днем весны 1 марта.

Весна еще до принятия христианства была символом возрождения природы - такой она осталась и сейчас. Наши предки первый день весны всегда встречали с особой радостью.

1 марта - праздник весны

Первый день весны, или 1 марта, древние славяне очень любили и всегда отмечали народными гуляньями - верили, что вместе с зимними холодами из жизни уходят все болезни и несчастья, а на их место приходят радость, достаток и удача.

Также у славян первый день весны началом года, в этот день прославляли бога солнечного света и плодородия - Ярилу, поэтому народный праздник 1 марта 2023 еще называется Ярилин день. Многие традиции и приметы праздника сохранились и после принятия христианства. В первый день весны старались не работать, а провести его как можно более легко и беззаботно. Согласно приметам, снег, выпавший в ночь на 1 марта - это к добру. А талая вода, собранная в первый день весны, и сейчас считается целебной.

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УНИАН подготовил поздравления с первым днем весны в стихах, прозе и картинках.

Открытки с первым днем весны 1 марта и поздравления

С первым днем весны прекрасной!

Пусть она подарит счастье,

Прорастит успехов много,

Укрепит ими дорогу.

Как подснежником чудесным,

Жизнь украсит теплотой

И весенним солнцем нежным

Освещает день любой.

Пусть уйдет печаль со снегом -

Смоет талая вода,

И придет ей на замену

Мир, любовь и доброта!

***

Поздравляю с первым весенним днем! Пусть вместе с зимой уйдет ненастье из вашей жизни, уступив место свежему ветру перемен. Пусть любовь и нежность распускаются в душе, как первые весенние цветы, и каждый день дарит что-то новое и необыкновенное!

***

Пусть весна постучится в Ваше окно теплыми лучами солнца, звонким пением птиц и ароматом цветов. Пусть тепло и светло будет на душе и в сердце, а эта пора принесет вдохновение, легкость и трепетность. Чтоб каждое утро Вы просыпались, вдыхая на полную грудь пришедший день. С первым днем весны!

***

С первым днём весны прекрасной!

Пусть она приносит счастье,

Дарит бодрости запас

И сияние милых глаз.

Пусть что хочется - случится,

А мечта осуществится,

Станет всё прекрасно в жизни -

Наяву и даже в мыслях!

***

Поздравляю с первым днем весны! Желаю аромата любви и счастья. Желаю весеннего тепла и солнечных надежд. Желаю невероятного вдохновения и внутреннего подъема, прекрасного самочувствия и удивительного настроения. Пусть и март, и апрель, и май будут полны надежды и радости!

***

Пусть весна подарит краски

И согреет вас теплом,

И прекрасно, словно в сказке,

Станет зелено кругом!

Чтоб с весною вдохновенье

В каждом деле к вам пришло,

Чтоб прекрасным настроенье

Ежечасно быть могло!

***

С первым днём весны! Пусть в Вашей жизни всё распускается и расцветает, пусть каждое мгновение наполнится терпким весенним ароматом лёгкости и душевной свободы. Пусть с зарождением весны и у Вас внутри зарождается надежда и любовь. Пусть эта весна принесет нам долгожданный мир!

***

Поздравляю с первым днем весны, с первым дыханием счастья и пробуждением любви! Желаю встретить эту весну с большими надеждами и светлыми ожиданиями, с добрыми мечтами и искренними чувствами. Пусть в душу пробивается первое тепло весенних лучей, пусть сердце наполняется весенним вдохновением и бодростью!

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