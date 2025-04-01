Среди именинников Мария, София, Иван и другие.

День ангела сегодня отмечают разные женщины и мужчины. Более верующие христиане по этому случаю обычно идут в храм, чтоб исповедаться и помолиться своему "святому тезке". Именинники благодарят за защиту или же просят покровительства, совета в тех или иных делах.

Если же хочется поздравить близких, то вместо застолья лучше сказать душевные слова и отправить красивую открытку.

Именины сегодня - новый стиль

Иван (также по старому календарю) - бесстрашный, справедливый, общительный и никогда не мстит.

Видео дня

Макар - рациональный, рассудительный и прямой мужчина.

Мария - искренняя и открытая, всегда поддержит морально или материально.

Сергей - креативный, открытый, общительный, но без ссор с ним не получится.

Ефим - значение имени с греческого "священный". Трудолюбивый, талантливый, умный и эгоистичный.

Именины 1 апреля - старый календарь

Дарья - непостоянная, с завышенной самооценкой, редко доводит дела до конца.

Дмитрий - имеет тонкую интуицию, дипломатичный, практичный и волевой.

Иннокентий - значение имени с латыни "незлобивый". Спокойный, романтичный, сильная сторона - интеллект.

София - целеустремленная, не боится перемен и обязательно доводит все начинания до успеха.

Вас также могут заинтересовать новости: