21 июля церковь отмечает два христианских праздника.

День Казанской иконы Божией Матери, который празднуют дважды в году - 21 июля и 4 ноября. А также день памяти двух Прокопиев.

Какой сегодня церковный праздник - великомученика Прокопия

Юноша был родом из Иерусалима, в миру его звали Неаний. Воспитывался в семье отца-христианина и матери-язычницы. Получив чудесное образование, Неаний был послан на службу к императору Диоклитиану.

В 303 году, когда гонение на христиан было чудовищным, юношу отправили с посланием в Александрию, чтобы преследовать Церковь Божию. В пути на него снизошло откровение и появился перед ним Иисус. В тот момент Неаний испытал радость и духовное счастье, отрекся от языческих богов и сражался за христианство против варваров-язычников.

Однажды мать Неания сама пришла к императору Диоклитиану с жалобой на сына за то, что он не почитает отечественных богов. Юноша был вызван на суд, где ему вручили послание императора. Он прочел его, а затем разорвал. Прокурор расценил это, как неуважение к властям, и парня бросили в темницу. В один из дней заключения к Неанию явился Иисус и крестил его под именем Прокопий.

Читайте такжеВыходные в августе 2021: сколько будут отдыхать украинцыЕго морили голодом и пытали, заставляя отречься от веры, но юноша был тверд. Видя его духовную силу, многие стражники сами уверовали в Господа. И мать Неания, пораженная страданиями сына, исповедовалась и приняла христианство. Тогда новый прокурор понял, что пытки бесполезны и приказал казнить предателя мечом.

Юноше отсекли голову, а ночью того же дня верующие взяли его многострадальное тело и предали земле.

Церковный праздник 21 июля - Блаженного Прокопия, Устюжского чудотворца

Прокопий в свое время отказался от католической веры и принял православие. Подражая подвигу иноков, он раздал свое имущество бедным и ступил на путь юродства Христа ради. Ходил в рваной одежде, брал еду только у благочестивых христиан, спал на земле и неустанно молился.

За свои подвиги Прокопий удостоился дара прозорливости от Господа. В 1290 году он ходил по городу и призывал всех молиться, чтобы надвигающаяся буря обошла город стороной. Горожане бросились в храм и молились вместе с юродивым Пресвятой Богородице. В то же время огненный смерч внезапно миновал город. За 20 верст от Устюга пали градом раскаленные камни, раздробив и уничтожив множество деревьев, но при этом, по милости Божией, явленной благодаря заступничеству блаженного Прокопия, никто из людей не пострадал и даже скот остался невредим.

От иконы Божией Матери потекло благоухание, которое верующие набирали в сосуды - впоследствии от помазания этим миром получали исцеление.

Похоронили Прокопия в 1471 году в Великом Устюге, а на месте его погребения возвели храм.

Приметы 21 июля

Туман с утра - погода будет хорошей;

Пчелы ведут себя агрессивно - ждать засушливых дней;

Полевые венки закрывают цветы - к осадкам;

Погода в этот день такая же, как будет 2 августа.

Что сегодня нельзя делать

Сожалеть о чем-либо. Сегодня фортуна особенно внимательна и, если человек будет жаловаться на жизнь, то его ждут очень серьезные неприятности;

Убирать в доме и выполнять любые необязательные действия - в праздник Казанской иконы Божией матери это считается грехом;

Устраиваться на работу, увольняться и заключать договора - пожалеете о своем решении.

Что можно делать 21 июля

В народе считается, что к этому дню черника уже вовсю поспевает и ее можно собирать. Наши предки использовали не только ягоды, но и листья - делали из них лекарственные средства.

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Автор: Кристина Кащавцева