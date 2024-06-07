Какой церковный праздник отмечают 8 июня по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

8 июня православные верующие по новому церковному календарю вспоминают великомученика Феодора Стратилата. В народе день прозвали Федор Колодезник. О традициях и приметах 8 июня и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

8 июня 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, и даты православных праздников с фиксированной датой (непереходящие праздники) сместились на 13 дней раньше. Однако часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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8 июня по новому календарному стилю (21 июня - по старому) - день памяти великомученика Феодора Стратилата.

Феодор жил в III-IV веках в городе Евхаит (Малая Азия). Сам он был воином и исповедовал христианскую веру. Согласно преданию, мужчина был очень красив и талантлив. Прославился он после того, как победил огромного змея - он жил в пропасти возле города и пожирал людей и животных. За эти заслуги Феодор стал военачальником - стратилатом города Гераклеи. Но воин не только был на военнойслужбе, но и проповедовал. Со временем почти все жители Гераклеи стали христианами.

Когда у власти был император Ликиний, то Феодор впал в немилость. По преданию, военачальник пообещал императору принести жертвы богам и попросил собрать в Гераклее все их золотые и серебряные изваяния. После этого Феодор разбил все статуи на куски, а серебро и золото раздал нищим. Стратилата было велено схватить - горожане встали на защиту своего военачальника против солдат императора. Но Феодор добровольно отдал себя в руки мучителей и погиб.

Церковный праздник 8 июня по старому стилю

8 июня по старому календарному стилю - день памяти апостолов от 70-ти Карпа и Алфея.

О чем говорят приметы на 8 июня

Приметы этого дня говорят о том, какой будет погода:

гром с утра - жди дождя после обеда;

ночью выпало много росы - день будет погожий;

солнце садится на закате в тучах - ночью может быть дождь;

гроза на Федора - дожди продлятся долго.

В народном календаре 8 июня - праздник Федор Колодезник. В это время в старину было принято рыть колодцы, наши предки верили, что вода в таких колодцах всегда будет чистой и сможет уберечь от сглаза.

Что нельзя делать 8 июня

8 июня, как и в любой другой день, церковь выступает против ссор, ругани, клеветы, обид, жадности, зависти, отчания и уныния. Не следует отказывать в помощи просящим.

Народные приметы дня запрещают критиковать других, сплетничать и распускать слухи, бездельничать, а также не советуют принимать важные решения, которые могут повлиять на будущее.

Что можно делать 8 июня

Святого Феодора Стратилата считают покровителем православных воинов - у святого просят дать силу и выносливость, исцелить раны, избавить от плена, помощи в победе над врагом. В этот день можно помолиться и попросить защиты для всех, кто воюет за нашу страну и независимость. Ранее мы рассказывали, как помолиться о здоровье и защите ВСУ - сильная молитва за воинов Украины.

По народным поверьям в этот день следует избавиться от ненужных вещей - выбросить или, если они в хорошем состоянии, то отдать нуждающимся. Также принято просить прощения и отпускать обиды. Колодезная вода в этот день считается целебной - наши предки в Федоров день набирали воду из семи колодцев, пили ее и умывались, чтобы укрепить тело и душу.

8 июня - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Василий, Ефрем, Константин, Павел, Федор. По старому стилю именины у Александра, Георгия (Егора, Юрия), Елены, Ивана, Карпа, Макара.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июнь 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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