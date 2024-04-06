Какой церковный праздник отмечают 7 апреля по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

7 апреля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают преподобного Георгия, митрополита Митиленского. Также в этот день - Крестопоклонная неделя Великого поста. Рассказываем о традициях дня, его приметах и запретах и кого почитают в церкви 7 апреля по старому стилю.

7 апреля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

7 апреля по новому стилю (20 апреля по старому) - день памяти преподобного Георгия, исповедника, митрополита Митиленского.

Георгий с юности вел монашеский образ жизни Георгий. Во времена правления императора Льва Исаврянина он попал под гонения иконоборцев. Тогда же его стали звать Исповедником.

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На архиерейскую кафедру города Митилена (на острове Лесбос) Георгия поставили при правлении Константина Порфирородного (780-797). В житие сказано, что Георгий вел чистую, целомудренную жизнь, подобно ангельской. Он был очень милосердным человеком и всегда помогал нуждающимся. За это был наделен Господом даром чудотворения - умел исцелять неизлечимые болезни и изгонять бесов.

В 815 году, при иконоборце Льве Армянине, Георгия отправили в ссылку в Херсон. Там через 5 лет он и умер - по преданию, в час его смерти над Митиленом воссияла яркая звезда.

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В третье воскресенье Великого поста, 7 апреля в 2024 году, отмечается Крестопоклонная неделя (в значении воскресенье). Дата одинакова для юлианского и новоюлианского календарей, так как зависит от дат поста. В этот день храмах поклоняются главному символу христианства и спасения человечества - Честному и Животворящему Кресту Господню. Крест, украшенный цветами, торжественно выносят в храмах в субботу вечером и совершают всенощное бдение. Он остается в церкви в течение всей недели - до пятницы, поэтому четвертую седмицу (неделю) Великого поста также называют Крестопоклонной.

Праздник 7 апреля по старому стилю - Благовещение Пресвятой Богородицы.

О чем говорят приметы на 7 апреля

По приметам дня судят, каким будет урожай:

утром гром слушен перед дождем - будет богатый урожай овощей;

гром без дождя - жди вечером ненастье;

на осине много сережек - к хорошему урожаю гороха;

небо звездное - будет много ягод и грибов.

В народе говорят: "Хороша калина - плоха яровина" и замечают - если в этот день идет дождь, то будет много калины, но вот урожай яровых будет плохой.

Что можно делать 7 апреля

В Крестопоклонную неделю идут в церковь, чтобы помолиться и поклониться Кресту. Продолжается Великий пост 2024 - тем, кто постится, разрешается горячая пища с маслом.

В народной традиции в этот день и в течение всей недели принято готовить выпечку в виде крестов. Иногда в нее кладут ржаное зернышко - чтобы был хороший урожай хлеба. Такая выпечка напоминает о страданиях Христа и о том, что каждый человек несет свой крест в жизни.

Что нельзя делать 7 апреля

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ругаться, ссориться, сплетничать, завидовать, обижать людей или животных, отказывать в помощи.

В Крестопоклонную неделю нельзя отказывать в милостыне и просящим, запрещено веселиться и употреблять алкоголь, нарушать традиции Великого поста.

7 апреля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Аркадий, Евдокия, Георгий, Даниил, Прокоп и Петр.

Ранее мы публиковали православный календарь на апрель 2024 с праздниками по новому и по старому стилю.

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