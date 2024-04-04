Какой церковный праздник отмечают 5 апреля по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

5 апреля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и иже с ними. В народном календаре - Федулов день. Рассказываем о его запретах и приметах, что празднуют в церкви 5 апреля по старому стилю.

5 апреля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

5 апреля по новому стилю (18 апреля по старому) - день памяти мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и иже с ними.

Феодул и Агафопод жили в Фессалониках в III-IV веках. Оба были христианами: Агафопод служил диаконом, был уже в преклонном возрасте, Феодул - юным чтецом. Оба проповедовали христианскую веру. Однажды Феодулу приснился неизвестный - он вложил ему в руку какой-то предмет. Проснувшись, юноша обнаружил в руке перстень с изображением креста. Так получилось, что с его помощью Феодул стал исцелять больных, а язычников обращать в христианство.

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Когда начались гонения на христиан, Агафопода и Феодула привели на суд и заставляли отречься от веры. Когда они отказались, их бросили в темницу. Там оба увидели сон: будто во время кораблекрушения их выбросило волной на берег в сияющем одеянии. Агафопода и Феодула решили казнить: им привязали камни и бросили в море - святых выбросило на берег без пут и в светлых одеждах.

Праздник 5 апреля по старому стилю - день памяти преподобномученика Никона Сицилийского, епископа, и 199-ти учеников его, преподобного Никона, игумена Киево-Печерского.

О чем говорят приметы на 5 апреля

В народном календаре 5 апреля - праздник Федулов день, Федул Ветреник. По приметам судят о погоде и каким будет лето:

птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к ненастному лету;

теплый сухой день выдался - летом будет жарко, пасмурный - дождливо;

начались сильные дожди - к богатому урожаю;

ласточки ещё не прилетели - будет холодно;

много сока в березе - лето окажется дождливым.

В народе считается, что с этого дня на смену холодным ветрам приходят теплые, говорят: "Пришел Федул - губы надул". Также с этого дня на огородах расселяются сверчки, появляются бабочки-крапивницы и божьи коровки.

Что можно делать 5 апреля

Святым Агафоподу и Феодулу молятся о защите от зла, видимого и невидимого, просят укрепить веру, наставить на истинный путь и дать сил вынести жизненные невзгоды и горести, когда накатывает отчаяние.

На Федула Ветренника по народной традиции нужно хорошо проветрить дом - чтобы избавиться от пыли и впустить свежий воздух после долгой зимы. также считается, что это помогает уберечь жилище от неприятностей, гнилых ветров, нечистой силы.

Что нельзя делать 5 апреля

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ругаться, сплетничать, завидовать, обижать кого-либо и отказывать в помощи. Продолжается Великий пост 2024 - тем, кто постится, запрещается горячая пища и растительное масло, а полагается сухоядение.

5 апреля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Алексей, Георгий, Марк, Николай, Платон, Семен, Феодул.

Ранее мы публиковали православный календарь на апрель 2024 с праздниками по новому и по старому стилю.

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